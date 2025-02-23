返中國「海歸」求職年增19% 薪水連6年走高

中國求職機構智聯招聘近日發布「2024中國海歸就業調查報告」顯示，2024年應屆留學生回到中國求職的人數年增19%，是2018年的2倍。（中新社）

中國求職機構智聯招聘近日發布「2024中國海歸就業 調查報告」顯示，2024年應屆留學生 回到中國求職的人數年增19%，是2018年的二倍；此外，海歸優先崗位主要分布在一線城和新一線城，薪酬也連續六年走高。

分析指出，因中國政府扶持航空航天、人工智慧 、醫藥生物等高端產業、創造大量就業機會，尤其是人工智慧作為引領未來的關鍵技術，被列為國家戰略重點發展方向，相關產業的海歸求職人數大增。

「報告」顯示，回到中國求職的留學生，碩士學歷占79.3%，博士占2.7%，大學僅占18%。

在招募端，製造業、新能源、環保等產業對海外市場拓展類人才需求激增，2024年相關職缺增速達56.1%。半導體、醫藥等技術密集型行業對海外技術類人才需求也持續攀升。

從求職的領域來看，電子商務產業以8.4%的投遞量占比成為海歸首選，而航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端實體產業投遞人數也逐年增加，增速分別達37.9%、29.5%和27.8%。

從地域看，海歸優先崗位主要分布在一線城市（38.3%）和新一線城市（37.7%），二線城市和三線及以下城市職位數占比分別為17.1%、6.9%。細分到城市，北京、上海、深圳位列前三，職位數占比分別為16.0%、8.7%、8.4%。

而海歸優先的職缺薪水也連6年呈現上升趨勢，平均月薪達人民幣1萬5440元（約2130美元），較2019年增長31.5%。