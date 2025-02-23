庫克群島與中簽協議 攜手探海底礦藏 美紐澳不安

2月14日下午，中國國務院總理李強在哈爾濱會見赴華出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。（新華社）

南太平洋的庫克 群島22日表示，本月14日與中國簽訂五年協議，其中之一是合作探勘研究庫克群島的海底礦藏。中央社引述法新社報導，中國在太平洋日益增長的外交、經濟和軍事影響力令紐西蘭及美國、澳洲 等盟友不安。

報導稱，協議副本顯示內容涵蓋兩國在「海底礦藏資源的探勘與研究」的合作。庫克群島政府指出，這份諒解備忘錄，並未涉及任何給予探勘或開採許可的協議。

庫克群島是一個小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係。紐西蘭政府向這個前屬地提供預算 支持，並在外交與國防事務上提供協助。島上約1萬7000人口皆持有紐西蘭公民身分。

庫克群島總理布朗指出，他本月赴中國訪問，期間簽署一項更廣泛的夥伴關係協定，內容涵蓋兩國在貿易、投資及海底礦藏領域的合作。

布朗透過聲明表示：「我們的海底礦藏領域依舊受到嚴格的規管監督，確保所有決定都在公開透明情況下做出，且符合庫克群島及其人民的最佳利益。」但紐西蘭政府指責庫克群島在與中國達成協議的過程中缺乏諮詢與透明度，要求查看布朗訪中期間簽署的所有協議。