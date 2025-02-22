「和談比打仗好」王毅挺美俄和平共識 藉烏戰重塑新秩序？

中國外長王毅(右二)20日對烏克蘭問題表示「和談總比打仗好」，圖為王毅在南非約翰尼斯堡出席20國集團外長會。(新華社)

中國外交部長王毅 20日在約翰尼斯堡出席20國集團外長會，談及烏克蘭 危機時表示支持美俄和平協議，認為「對話總比對抗好，和談總比打仗好」；有分析指，中國擬重新畫分全球勢力，並重建塑造中美俄新秩序，讓歐洲盡可能地與美國拉開距離，改善與中國的關係。

自由亞洲電台報導，在美俄日前在沙地阿拉伯首都利雅德正式舉行停戰和談後，王毅20日首次明確表態支持美俄商訂的協議。

同時，王毅亦趁G20會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，雙方握手合照，神情輕鬆。王毅同樣透過外交部發表聲明表示，「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水平、更廣維度邁進」，又指「中方願同俄方不折不扣落實兩國元首重要共識，推動中俄關係在新的一年繼往開來」。

據中國外交部網站消息，王毅表示，中國始終主張危機盡早和平解決，始終按照習近平主席提出的「四個應該」積極勸和促談。中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事人能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。中方願根據當事人的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

報導指出，1945年「二戰」後期「雅爾達巨頭會議」，美國時任總統羅斯福、英國時任首相邱吉爾、前蘇共領導人史達林共同制訂了戰後新的國際秩序，中國和歐洲等多個戰爭受害國被排除在外。今年正值「雅爾達會議」80周年，王毅今次見俄外長時特別提及「今年迎來世界反法西斯戰爭勝利和聯合國80周年，具有重大歷史意義」。

日經亞洲分析指出，中國就是要仿效這次歷史性會議，爭取參與塑造全球新秩序，並且拉攏與美國總統川普和俄羅斯總統普亭一起合作，形成三大巨頭畫分勢力範圍，建立「雅爾達2.0」新時代，而「中國將烏克蘭維和角色視為邁向新世界秩序的踏腳石」。

另據德國之聲中文網報導，柏林科學與政治基金會（SWP）的中國問題專家史丹策（Angela Stanzel）則警告，中國試圖分裂西方世界的民主國家，「如果跨大西洋關係出現嫌隙，比如因為川普大幅減少援助烏克蘭，北京立刻會利用這一機會，敦促歐洲國家走向戰略自主。」

「中國的目的是，讓歐洲盡可能地與美國拉開距離，並改善與中國的關係。」史丹策認為，包括德國、法國在內的歐盟 國家應該強化歐盟委員會的地緣政治路線，在與中國的關係中最大限度降低風險，防範中國，並在新的層面上進行更深入的跨大西洋對話。

北京智庫、經濟學家王輝耀認為，川普崇尚交易，對中國不一定是壞事：「歐盟可以跟他交易，俄羅斯可以跟他交易，中國也可以跟他交易的話，這實際上也給世界各國帶來一些機會，也給中國提供機會，中國可以（遊刃）在歐美之間。」