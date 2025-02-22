解放軍澳紐海域演習 至少3航班改道 澳軍方：嚴重干擾

澳洲國防軍11日拍攝與21日發布的照片顯示，解放軍海軍054A型飛彈護衛艦「衡陽號」在一個未公開地點航行。(美聯社)

中國人民解放軍 海軍的軍艦21日在澳洲 和紐西蘭之間的海域，進行次罕見的實彈演習，引起澳洲和紐西蘭的警惕，澳洲、紐西蘭隨即通知航空公司避免飛越澳紐之間空域。

澳洲衛報報導，054A型飛彈護衛艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」與903型綜合補給艦「微山湖號」等3艘艦艇組成的解放軍南部戰區海軍所屬107海上編隊，現位於新南威爾斯省南岸伊頓（Eden）港外約340海里的國際海域，解放軍海軍則在演習前不久才知會澳洲國防部 。

尾隨的一艘紐西蘭海軍艦艇觀察到，解放軍艦艇改變隊形，將一個目標放入海中，再次機動，接著收回目標。

報導指出，雖然沒有觀察到實彈，但是隊形變化與實彈演習一致；據了解，沒有地對空射擊。此次演習是在國際海域進行，符合國際法，據了解至少三架商業航班改變航線。

根據澳洲廣播公司報導，從雪梨飛往基督城的阿聯酋航空UAE3HJ航班，於雪梨時間早上11時左右收到解放軍避開空域的直接警告。

中國外交部發言人郭嘉昆則在例行記者會表示，「中國人民解放軍南部戰區組織艦艇編隊赴遠海展開演訓，演訓活動始終保持安全、規範和專業操作，符合國際法和國際實踐」。

澳洲國防部長馬爾斯表示，雖然解放軍艦艇遵守國際法，但通常會預期提前12至24小時通知，「這對航空公司而言非常令人不安」。

據報導，澳洲已透過坎培拉與駐北京的國防武官，向中方要求實彈演習的更多資訊以及進一步軍演的計畫。據了解，該演習在短時間內通知進行，被澳洲軍方內部視為一次「嚴重干擾」。

紐約時報報導，紐西蘭國防部長柯林斯(Judith Collins)表示，紐西蘭軍方正在與澳洲共同監視這些船隻的動向。她說，她對涉事船隻的類型以及中國方面缺乏溝通感到擔憂。

報導稱，上周，一架澳洲海上巡邏機在南中國海上空與一架中國戰鬥機近距離遭遇。澳洲國防軍指責中國的行為「不安全和不專業」，而中國外交部發言人指責澳洲挑釁並侵入中國領土。