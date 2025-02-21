中推1+N組合拳「穩外資」 允「一視同仁」共享中國機遇

寶馬i5純電動汽車從位於遼寧的大東工廠下線。 (新華社)

外商對中國直接投資 金額在2021年觸及3440億美元的歷史高點後，近年來持續下滑。中國商務部 外國投資管理司司長朱冰表示，剛公布的「2025年穩外資行動方案」一共提出20項政策舉措，下一步各部門還會推出配套的若干政策，形成「1+N」（1是穩外資行動方案+N個配套政策）的穩外資政策「組合拳」，讓更多的外資企業更好分享中國發展機遇。

彭博根據中國國家外匯管理局公布的2024年國際收支平衡表初步數據推算，中國去年外商直接投資（FDI）淨流出1684億美元，資本外流規模寫下1990年有紀錄數據以來的最大。

新浪財經報導，國務院 新聞辦公室20日邀來國家發改委及商務部官員說明穩外資政策，商務部副部長淩激指出，外資企業將平等參與政府採購，將積極推進政府採購法的修訂，研究制定政府採購領域「中國境內生產」的具體標準，保障內資和外資企業在華生產的產品平等參與政府採購。

國家發展改革委指出，將加強外商投資服務保障，並做好標誌性重大外資專案的落地服務，目前，前八批66個標誌性重大外資專案已完成投資約940億美元，其中33個專案實現了全面或部分投產，取得了良好的社會效益和經濟效益。

「外資企業是推進新型工業化的重要力量。」工業和信息化部規劃司司長姚珺透露，下一步，工信部將深化產業科技創新合作，積極支持各國企業家、投資人來華創新創業，支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展技術研發和產業化應用。此外，還要支持外資企業積極參與中國製造業數字化、綠色化發展進程，參與中國綠色製造體系建設，在華建設高水平智能工廠，加快先進技術、產品和解決方案在中國轉化落地。

大公報引述商務部研究院學位委員會委員白明指出，「行動方案」中較具突破性的一點，應該是「加大外資企業境內再投資支持力度」。他認為，通過利用外資倒逼國內管理體制機制的整體改革，外資和內資將迎來「一視同仁」的更好發展機遇，「隨著外資規模的不斷擴大，許多外企已在中國實現盈利，若能將這部分利潤用於在華再投資，將極大促進中國市場的發展。」

白明續指，「行動方案」更加注重給予外資以國民待遇，穩外資的落實不僅體現在負面清單的縮短上，更在於在政府採購、制定標準等多方面給予外資平等參與的機會，這也展現了中國高水平對外開放的決心與力度。