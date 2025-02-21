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全球支付貨幣排名 人民幣穩居第四大活躍貨幣

記者林宸誼／綜合報導
人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置。（美聯社）
人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置。（美聯社）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）昨（20）日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，占比3.79%。

這也是自2024年11月人民幣超越日圓、重返全球第四大最活躍貨幣之後，人民幣已連續三個月保持全球第四大最活躍貨幣。

資料還顯示，今年1月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以50.17%、21.98%、6.91%的占比位居前三位。

具體來看，與2024年12月相比，人民幣支付金額總體增加了2.1%，同時所有貨幣支付金額總體增加了1.1%。

央廣網報導，中國人民銀行（大陸央行）近日召開2025年宏觀審慎工作會議時表示，將推進人民幣跨境使用，增強跨境支付、計價、投融資等功能，進一步促進貿易投融資便利化。並發展人民幣離岸市場，發揮貨幣互換和人民幣清算行作用，加快建設上海國際金融中心，鞏固提升香港國際金融中心地位。

SWIFT數據顯示，2024年8月人民幣在全球支付中的占比為4.69%，連續十個月保持全球第四大支付貨幣的位置。儘管之後在9月到10月，人民幣全球支付貨幣排名短暫下滑至第五，但11月後再次返回至第四大貨幣。

澎湃新聞報導，累計2024年，人民幣跨境收付金額達到人民幣64兆元，年增近23%；上海跨境人民幣結算量實現歷史性突破，2024年達到人民幣29.8兆元，占全大陸業務總量的47%。

貨幣 融資 央行

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