習近平將赴韓出席APEC峰會 「限韓令」最快於5月解除

中國「限韓令」解禁曙光浮現，韓娛樂、文化類股大漲。圖為Blackpink 2025年世界巡演的公布。（路透）

針對南韓 傳媒報導中國政府最快於5月解除長達八年的「限韓令」，南韓外交部昨天稱，政府多次向中方強調兩國文娛領域交流的重要性，提出有必要擴大交流；將持續努力推動雙方文娛交流更活躍。

韓聯社報導，2016年南韓部署「薩德（THAAD）」反導系統，中方隨後限制南韓音樂、電視劇、電影等流通。

中國國家主席習近平 日前會見訪華的南韓國會議長禹元植時提到，要增進兩國人文交流，加強人民之間的友好感情；要相互支持今、明兩年分別舉辦亞太經合組織（APEC ）峰會。報導稱，習近平今年將赴韓出席APEC峰會並訪韓，解除「限韓令」是為了創造良好氣氛。

不過，中韓民間仍時有衝突。中超球隊山東泰山原定前晚在亞冠精英聯賽作客韓職球隊蔚山HD，但臨陣因「球員不適」退賽。該隊上周主場對戰南韓光州FC時，中國球迷高舉已故南韓前總統全斗煥肖像，嘲諷1980年光州民運「5·18事件」。南韓知情者稱，光州本來就容易群情激奮，當地人也很團結，「（中國球迷）搞出這種事情會讓他們火冒三丈」。外傳南韓球迷前晚已準備好六四事件等相片反擊，導致山東泰山退賽。