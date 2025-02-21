中國包機 接回緬甸妙瓦底首批200名涉電騙嫌疑人

緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯嫌20日經泰國被中國包機押解回國。（新華社）

中緬泰聯合執法打擊跨國電信網路詐騙犯罪合作取得標誌性重大戰果。20日下午，隨著一架中國民航包機降落在江蘇南京碌口國際機場，首批200名緬甸 妙瓦底地區的中國籍涉電騙犯罪嫌疑人經泰國 被押解回國。

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中國公安部20日通報稱，未來幾天預計還會有800餘名犯罪嫌疑人被陸續押解回國。中國此舉充分彰顯中緬泰聯合打擊電騙等跨國犯罪、共同維護地區安全穩定的堅定決心。公安部有關負責人表示，中緬泰三方將常態化開展聯合打擊電騙等跨國犯罪。

香港文匯報報導，近日，中緬泰三國警方加大工作力度，聯手對妙瓦底地區電騙犯罪開展集中打擊。泰國對妙瓦底地區採取斷電、斷網、斷油等措施，在泰緬邊境 加強巡查管控，堅決阻斷涉騙人員偷渡、轉移通道。緬甸部署對妙瓦底地區電騙園區開展集中清查，緝捕涉騙犯罪嫌疑人，解救被困中國公民。經三方密切協作、共同努力，打擊工作取得重大進展，大批緬甸妙瓦底地區的涉騙犯罪嫌疑人落網。

緬方將向中方遣返的首批200名中國籍涉電騙犯罪嫌疑人移送至泰國湄索，公安部組織江蘇公安機關民警執行包機押解任務，相關人員搭乘四架包機被全部押解回國。上述通報還稱，根據工作安排，預計還將有800餘名中國籍涉騙犯罪嫌疑人被陸續押解回國。此外，涉中國公民王某等人被騙至境外失聯被困、遭非法拘禁案的10名重要犯罪嫌疑人被泰國警方抓獲後，已於2月15日凌晨被中國公安機關押解回國。