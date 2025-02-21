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看「哪吒2」成愛國運動 中影迷：美國隊長在中國必須死

編譯盧思綸／綜合報導
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中國春節檔動畫電影「哪吒2」大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感。（歐新社）
中國春節檔動畫電影「哪吒2」大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感。（歐新社）

英國廣播公司（BBC）報導，中國春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）大獲成功，激發中國強烈的民族主義及自豪感；反觀近期在中國上映的漫威電影「美國隊長：無畏新世界」（美國隊長4）則淪為攻擊目標而票房慘淡，中國社群開始出現「哪吒在海外活不活無所謂，美國隊長在中國必須死」的口號。

「哪吒2」1月29日在中國上映至今屢獲佳績，在不到兩周時間突破10億美元大關，尤其中國處於經濟低迷，加上中國市場向來由好萊塢電影主導，這樣的表現更加令人印象深刻。

「哪吒2」也成為中國影史首部擠進全球影史票房前10的非好萊塢電影，更超越「腦筋急轉彎2」登上全球最賣座的動畫片第一名，掀起新一波民族主義浪潮。

在這波民族情懷下，有人批評「哪吒2」在北美影院的放映量不足，指責美國電影放映更多其他電影，而非中國電影，美國電影也在中國淪為攻擊對象，尤其甫於14日上映的「美國隊長4」。中媒報導指出，四川一家電影院更決定延後放映「美國隊長4」，以支持「哪吒2」。

中國新聞媒體和社群對「美國隊長4」在中國票房慘淡而幸災樂禍。「美國隊長4」在美國以外地區票房為9200萬美元，但在好萊塢最大的海外市場中國的票房僅1060萬美元。

中國網路論壇一篇文章，以「不是美國隊長不行了，而是美國不行了」為題，分析「美國隊長4」缺乏吸引力的原因。該文作者認為：「現實中，美國並沒有超級英雄，美國也不是人類愛好和平、維護和平的燈塔」、「實際上，美國沒有超級英雄，美國也不是一個熱愛和平、捍衛和平的燈塔。」

隨著「哪吒2」的巨大成功，中國神話中的角色成功推廣給全球新觀眾，電影也因其劇本、特效和動畫品質而獲得讚譽。但它成為民族主義情感的焦點，也讓一些人開始擔心這部電影所帶來的政治意義日益加深。

「哪吒2已經成為一種文化現象，但我認為這並不完全是件好事。」一個在小紅書上的帖子中反思道，「批評情節漏洞就被視為不愛國；無條件譴責同期上映的其他電影；將深度討論替代為粉絲與黑粉的戰爭……這絕不是一個好的文化環境。」

「美國隊長4」在中國票房慘淡。（美聯社）
「美國隊長4」在中國票房慘淡。（美聯社）

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