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貿易戰升溫／北京據「鋰」力爭 中企停止電池設備輸美

記者林宸誼／綜合報導
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跟隨北京當局反制美國腳步，一家生產鋰電池吸附劑過濾設備的企業，已停止出口；圖為河南省沁陽市一間鋰電池工廠。（新華社）
跟隨北京當局反制美國腳步，一家生產鋰電池吸附劑過濾設備的企業，已停止出口；圖為河南省沁陽市一間鋰電池工廠。（新華社）

為反制美國，中國一家公司已停止出口用於處理電動汽車電池金屬鋰的設備，即表示有製造商已經開始實施中國政府所提議出口管制。

路透報導，江蘇久吾高科技1月通知客戶，從2月1日起將停止出口一種名為吸附劑（Sorbent）的過濾設備。分析人士稱，中國是世界上最大的吸附劑生產國，用於從鹽水或其它含有電池金屬的溶液中提取鋰，但基於北京方面不願分享數據，市場規模可能很難確定。

另一家鋰提取技術公司高管表示，久吾高科技和另一家主要吸附劑生產商藍曉科技新材料，正與政府就提案進行談判。久吾高科技和藍曉科技的代表未回應。藍曉科技董事長1個月前曾表示，該公司海外擴張計畫包括向客戶轉讓技術。

中國商務部曾於1月2日發布關於「中國禁止出口限制出口技術目錄」調整公開徵求意見的通知。此次目錄調整擬將電池正極材料製備技術，納入限制出口部分，並計畫加強對提取金屬鎵和鋰的一些技術和工藝的限制。意見反映已在2月1日截止。

路透援引行業人士的話指出，儘管上述僅是提案，但已經對出口受限物品到「不友好國家」產生威懾作用。中國一名國際律師稱，這對清潔能源行業的客戶產生「寒蟬效應」。

該律師指出，中國商務部官員曾訪視多家公司並討論提案，還對其中一家公司警告，不要繼續進行一項正在談判中的10億美元出口交易。他還說，銀行在批准出口融資時也要求提供額外的批准。

儘管尚不清楚這些管制一旦實施的嚴格程度，但提案本身顯示，北京願意利用在鋰礦開採和加工等關鍵礦產領域的主導地位，作為在與華盛頓的貿易戰中施加壓力的手段。

中國商務部2024年12月宣布，將禁止對美國出口石墨、鎵、鍺等兩用物項。這些都是戰略金屬，廣泛用於軍事用途或半導體製造用途。

中國曾於2023年，限制鎵、鍺、稀土等材料出口，2024年9月再對這種關鍵礦物及相關元素實施出口限制。

中美貿易戰2.0開打，雙方一舉一動都牽動全球經濟格局甚劇。（美聯社）
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商務部 融資 貿易戰

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