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王毅籲美企把握中國新機遇 實現互利共贏

記者陳政錄／綜合報導
中國外交部長王毅18日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，與美國各界人士舉行座談。（新華社）
中國外交部長王毅18日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，與美國各界人士舉行座談。（新華社）

美國總統川普上任後，持續退出國際組織，近期頻繁就中美關係發聲的中國外長王毅，在赴美國紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，同美國各界人士舉行座談。王毅強調，不能坐視多邊機構因會員國無法合作而失能失效，認為單邊主義、保護主義不得人心，喊話各國重振多邊主義精神。王毅還介紹了當前中國經濟向好形勢和進一步全面深化改革舉措，歡迎美國企業抓住中國式現代化帶來的新機遇，實現互利共贏。

王毅於當地時間18日，在紐約主持聯合國安理會「實踐多邊主義，改革完善全球治理」高級別會議。王毅闡述中國四點主張：堅持主權平等，堅持公平正義，堅持團結協作，堅持行動導向。他表示，要尊重各國人民自主選擇的發展道路，堅持不干涉內政原則，不把自己的意志強加於人，國際事務不應再由少數國家壟斷，南方國家有權提出並維護自身正當權益。

王毅還說，要秉持共商共建共享原則，以協作取代對抗，以共贏防止多輸，以「大團結」破擊「小圈子」，「不能坐視多邊機構因會員國無法合作而失能失效」。

就會議達成的各方共識，王毅在會見媒體時稱，一是聯合國的角色不可或缺，二是多邊主義的潮流不可逆轉，三是團結進步的趨勢不可阻擋，四是改革完善全球治理不容拖延。他說，單邊主義、保護主義不得人心，中國將堅持實踐多邊主義，願和各國一道，共同建設更美好的未來。

就俄烏和中東局勢，王毅重申，中國倡導以政治方式、勸和促談解決烏克蘭問題，堅持透過「兩國方案」，實現中東地區長治久安。

他還分別會見了聯合國秘書長古特雷斯及多國外長，並與美國各界人士座談。在與美中關係全國委員會、美中貿委會、美國商會代表等座談時，王毅呼籲，作為聯合國安理會常任理事國和全球前兩大經濟體，中美應當探討「辦成更多有利於兩國和世界的大事、實事和好事」。雙方應切實尊重彼此核心利益，加強溝通、建立互信，推動中美關係好起來、穩下來。

王毅 聯合國 烏克蘭

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