中國持有美債探16年新低 人行黃金儲備量創新高

中自2022年4月起，其美債持有量一直低於1兆美元，並且呈現減持趨勢。目前持有量降至7590億美元創新低。（中新社）

美國財政部最新資料顯示，中國在去年12月減持美國國債 96億美元，持有規模降至7590億美元，再度寫下2009年2月以來近16年新低，但仍然是持有美債第二多的國家。

回顧2024年中國在12個月份裡有多達9個月減持美債，總持有規模也從2023年12月的8163億美元大幅下降，累計減持達到573億美元。

中國自2022年4月起，其美債持有量一直低於1兆美元，並且呈現減持趨勢。

受到關注的是，在去年減持美債的同時，中國官方的黃金儲備量則出現大幅增長。中國黃金協會本月24日發布的資料顯示，2024年中國人民銀行（中國央行）全年累計增持黃金44.17噸，截至2024年底，中國黃金儲備為2279.57噸，位居全球第六位，黃金儲備量再創歷史新高。

整體來看，去年12月外國投資者持有的美國國債規模，從11月的8.633兆美元減至8.513兆美元，為五個月來新低。

除中國外，去年12月日本 的美國國債持有規模比11月減少273億美元，至1兆598億美元。這是日本自2024年8月短暫增持後連續第4個月減持。

自2019年6月超越中國以來，日本一直是美國國債最大的海外持有國。而去年下半年，日本方面連續大舉減持美債的舉動，顯然與其在外匯市場上干預日元的行動不無關係。

此外，美國第三大海外債主英國12月持有的美債規模也降至7227億美元，單月持有量大幅減少了441億美元。

中國官媒「國際金融報」分析，美債作為全球核心安全資產的吸引力正在衰減。從直接動因看，匯率 干預與貨幣政策調整成為多國減持的導火線。

此外，外匯儲備多元化戰略也是減持美債的原因之一。儘管美國國債被視為安全資產，但過度依賴單一資產類別會增加風險。透過減持美債，可以將資金配置到其他資產類別，如黃金、其他貨幣資產以及新興市場債券等，從而降低風險並提高收益。

分析指出，地緣政治擔憂進一步加劇美債拋售。美國與其他國家的緊張關係不斷升級，貿易爭端和技術主導地位的競爭處於最前沿。透過減少對美國債務的曝險部位，不僅可對沖潛在的經濟報復，還可以支撐本幣匯率，並使外匯儲備多樣化。