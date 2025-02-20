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中國人行與阿拉伯國家加強金融合作 擴大反洗錢

記者賴錦宏／綜合報導
中國央行行長潘功勝（右二）16日在沙烏地阿拉伯埃爾奧拉主持與海合會國家的央行行長會議，這也是雙方央行行長首次面對面會議。 （取自中國央行官網）
中國央行行長潘功勝（右二）16日在沙烏地阿拉伯埃爾奧拉主持與海合會國家的央行行長會議，這也是雙方央行行長首次面對面會議。 （取自中國央行官網）

在國際經貿紛爭不斷延燒之際，中國與海灣阿拉伯國家的央行行長日前首度舉行面對面會議，雙方宣告將加強金融合作，擴大金融市場雙向投資，並加強在數位貨幣和反洗錢的合作。

據中國央行人民銀行網站消息，潘功勝16日在沙烏地阿拉伯主持召開中國與海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱海合會）成員國第三次央行行長會。這是中國和海合會央行行長首次面對面會議。

與會各國央行行長表示，中國與海合會國家經濟優勢互補，中國是海灣國家最大的貿易夥伴，深化雙方央行間合作有助於更好服務貿易與投資，促進地區金融穩定與發展。中國與海合會國家央行將進一步加強本幣合作、擴大金融市場雙向投資、促進支付系統互聯互通，協同推進國際金融治理改革，同時加強在數位貨幣、反洗錢領域的合作。

另據新華社，潘功勝還出席由國際貨幣基金組織與沙國聯合主辦的新興市場經濟體研討會。他在會上說，當前世界格局正在經歷深刻變革，存在諸多不確定性，面對挑戰，新興市場經濟體應進一步提升自身韌性，繼續完善貨幣政策框架，提升匯率彈性，加強公共債務管理，強化宏觀審慎管理和金融監管。

他表示，中國願與國際貨幣基金組織繼續加強合作，共同推進全球金融治理改革，基金組織應增加對發展中國家的支持。他更強調，「當前份額占比已難以反映新興市場經濟體在全球經濟中的實際地位，基金組織應加快改革進程」。

疫後外資大量撤出中國，阿拉伯資金被視為最佳替補之一。據環球網報導，去年被視為阿拉伯投資在中國的突破年，預計全年阿拉伯對陸投資約為250億美元，占阿拉伯資金本年度全球投資一成五的份額。據不完全統計，在中國阿拉伯直接投資規模已經超過1000億美元，絕大部分是來自海灣阿拉伯國家的投資。

投資 央行 貨幣

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