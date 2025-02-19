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美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

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美國隊長必須死？「哪吒2」掀民族自豪 中影迷號召反漫威「美隊4」

編譯盧思綸／即時報導
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中國春節檔動畫電影「哪吒2」大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感。(新華社)
中國春節檔動畫電影「哪吒2」大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感。(新華社)

英國廣播公司（BBC）報導，中國春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海（又稱「哪吒2」）」大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感；反觀近期在中國上映的漫威電影「美國隊長：無畏新世界（又稱「美國隊長4」）」則淪為攻擊目標而票房慘淡，中國社群開始出現「哪吒在海外活不活無所謂，美國隊長在中國必須死」的口號。

「哪吒2」1月29日在中國上映至今屢獲佳績，在不到2周時間突破10億美元大關，尤其中國處於經濟低迷，加上中國市場向來由好萊塢電影主導，這樣的表現更加令人印象深刻。

「哪吒2」也成為中國影史首部擠進全球影史票房前10的非好萊塢電影，更超越「腦筋急轉彎2」登上全球最賣座的動畫片第1名，掀起新一波民族主義浪潮。

在這波民族情懷下，有人批評「哪吒2」在北美影院的放映量不足，指責美國電影放映更多其他電影，而非中國電影，美國電影也在中國淪為攻擊對象，尤其甫於14日上映的「美國隊長4」。

報導指出，四川一家電影院更決定延後放映「美國隊長4」，「以支持『哪吒2』」。

中國新聞媒體和社群對「美國隊長4」在中國票房慘淡而幸災樂禍。「美國隊長4」在美國以外地區票房為9200萬美元，但在好萊塢最大的海外市場中國的票房僅1060萬美元。

中國網路論壇一篇文章，以「不是美國隊長不行了，而是美國不行了」為題，分析「美國隊長4」缺乏吸引力的原因。該文作者認為：「現實中，美國並沒有超級英雄，美國也不是人類愛好和平、維護和平的燈塔。」

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