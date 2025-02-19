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憂被以六四照片回敬？ 山東泰山放棄亞足聯冠軍精英聯賽

記者黃國樑／即時報導
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2月11日在山東濟南舉行的山東泰山倶樂部對南韓光州俱樂部球賽上，中國球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （取自微博）
2月11日在山東濟南舉行的山東泰山倶樂部對南韓光州俱樂部球賽上，中國球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （取自微博）

據南韓官媒韓聯社報導，中國山東泰山足球俱樂部突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE），原定於19日下午進行的山東泰山客場對陣南韓蔚山HD俱樂部的比賽隨即被取消。

這一棄賽的決定可能源自於2月11日山東泰山在山東濟南主場迎戰南韓光州足球俱樂部的比賽中，部分中國球迷展示了在1980年光州事件中對群眾進行暴力鎮壓的南韓前總統全斗煥的照片，從而引發抗議有關。

亞足聯19日通過官網發佈消息稱，山東泰山表明將不參加與蔚山HD的比賽。根據亞冠精英聯賽競賽規程第五條第二款規定，亞足聯認為山東泰山退出亞冠精英聯賽。有關條款規定，拒絕進行比賽或書面通知不打算或無法參加比賽的俱樂部被視為退賽。蔚山HD也通過社交媒體官宣，因山東泰山放棄參賽，當天的比賽被取消。

依據山東泰山俱樂部微博公眾號發出的公告，山東泰山指稱，因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第8輪比賽。我們對此深表遺憾，對亞足聯、蔚山HD足球俱樂部、廣大球迷及社會各界深表歉意。

韓聯社也報導稱，據南韓職業足球聯盟消息，山東泰山向亞足聯方面以球員和工作人員的健康問題為由表示無法參加原定於當天下午7時在蔚山進行的2024-25賽季亞足聯冠軍精英聯賽的聯賽階段第八輪比賽。亞足聯通知稱，聯賽不允許僅放棄一場比賽，如要棄賽，只能退出整個賽事，山東泰山對此表示了同意。

山東泰山為何在比賽開始2小時之前突然作退賽決定，引發關注。報導稱，山東泰山11日在濟南奧林匹克體育中心主場迎戰南韓光州足球俱樂部，進行聯賽階段第七輪比賽。在比賽過程中，部分中國球迷向著南韓球迷展示前總統全斗煥的照片，引發光州方面的強烈抗議。山東泰山方面14日就此發表聲明公開道歉。

而據稱，南韓球迷可能在對蔚山HD的賽事中以牙還牙，高舉包括六四天安門事件的照片還以顏色。中國網友認為這是山東泰山棄賽的主因。

韓聯社報導稱，全鬥煥是南韓「五一八民主化運動」（又稱「光州事件」）的主謀，光州民眾對他的消極情緒根深蒂固。1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，光州民眾走上街頭發起大規模抗議運動。當時掌握軍權的全斗煥下令進行武力鎮壓，造成大量平民傷亡。

足球 全斗煥

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