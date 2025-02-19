中國網評Grok3：不開源也不免費 肯定不如DeepSeek

DeepSeek推出生成式AI服務。（路透）

世界首富馬斯克稱自家人工智能公司xAI 新發布的Grok 3是「地球上最智能的AI」，不過中國網民卻不屑新版的Grok，指中國公司深度求索不久前發布的DeepSeek 模型更具優勢，就有微博博主寫到，「Grok3目前既不開源，也不免費，短時間內針對個人用戶應用普及方面，肯定比不了DeepSeek。」

美國之音報導，根據xAI的發布會內容，Grok3的兩款模型在數學、科學、編程上的表現都要優於市場上的其他競爭對手，包括谷歌的Gemini-2 Pro，OpenAI的GPT-4o，以及深度求索的DeepSeek-V3。

但新版Grok的發布在中國的互聯網上受到冷遇。不少評論人士表示這個xAI的新模型儘管在多個方面都據稱優秀於DeepSeek，但其投入的成本遠高於深度求索投入的訓練成本。根據深度求索發布的數據，DeepSeek的開發耗資僅不到558萬美元。

要使用Grok3的用戶需要首先成為社交媒體平台X的付費會員，會員費每個月50美元。而DeepSeek目前免費對公眾開放使用。

博主「C科技」也在微博上寫道，「相對於Grok3，DeepSeek還有一個優勢是成本低、開源，我們舉國之力支持，中國成百上千行業都會快速接入，促進它不斷進化，和千行百業結合實踐，產生生產力。未來發展潛力，我認為會超越Grok3」 。

除了免費外，DeepSeek和大多數西方大語言模型的不同點在於它是一個開源模型，這意味著其他開發者可以對DeepSeek進行調整，在其基礎上打造自己的應用程序。