我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

發改委響應民企座談 將放寬市場准入 加力解決拖欠帳款

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，儘快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。（中新社資料照片）
中國國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，儘快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。（中新社資料照片）

中國國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，盡快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。發改委表示，落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點，將協同各部門認真落實好助企紓困政策，更將加力解決拖欠民企帳款問題。

「兩重」是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設；「兩新」則是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。而「兩新」和「兩重」政策是今年中國經濟工作的重要發力點，旨在擴大內需、推動高質量發展。

央視新聞報導，最新數據顯示，中國民營企業數量占企業總量提升至92%以上；國家高新技術企業中，民營企業占比擴大至92%以上。

國家發展改革委副主任鄭備表示，盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實「非禁即入」要求。細化舉措，持續推動基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作。

此外，中國國家主席習近平於17日民營企業座談會表示，要堅決破除各種障礙，繼續下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，著力解決拖欠民營企業帳款問題，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

中國發改委18日表示，將會同有關部門和地方進一步細化實化舉措，解決企業急難愁盼、重大共性問題。發改委相關負責人介紹，接下來將與有關方面一道繼續下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠企業帳款問題。

對於中國再次召開高規格民營企業座談會，習近平於會中發表講話，中國證券界人士認為，此舉是向外界釋出支持民企的正面訊號，去除政策不確定性，有望提升市場風險偏好。國盛證券首席經濟學家熊園認為，此次座談會更強烈展示穩定民營經濟的政策決心，市場可進一步留意3月中國全國兩會發展。

融資 證券 習近平

上一則

「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

下一則

77歲黎智英獄中健康續惡化 其子促英美爭取放人

延伸閱讀

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩 加深中國犯台隱憂

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩 加深中國犯台隱憂
美中科技戰下救經濟…習近平會科企巨頭 馬雲成座上賓

美中科技戰下救經濟…習近平會科企巨頭 馬雲成座上賓
新聞眼／貿戰前夕…習近平會8大咖 背後沒說的3個不變

新聞眼／貿戰前夕…習近平會8大咖 背後沒說的3個不變
李彥宏缺席北京民企座談會 百度港股暴跌7%

李彥宏缺席北京民企座談會 百度港股暴跌7%

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光