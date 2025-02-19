發改委響應民企座談 將放寬市場准入 加力解決拖欠帳款

中國國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，儘快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。（中新社資料照片）

中國國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，盡快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。發改委表示，落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點，將協同各部門認真落實好助企紓困政策，更將加力解決拖欠民企帳款問題。

「兩重」是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設；「兩新」則是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。而「兩新」和「兩重」政策是今年中國經濟工作的重要發力點，旨在擴大內需、推動高質量發展。

央視新聞報導，最新數據顯示，中國民營企業數量占企業總量提升至92%以上；國家高新技術企業中，民營企業占比擴大至92%以上。

國家發展改革委副主任鄭備表示，盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實「非禁即入」要求。細化舉措，持續推動基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作。

此外，中國國家主席習近平 於17日民營企業座談會表示，要堅決破除各種障礙，繼續下大氣力解決民營企業融資 難、融資貴問題，著力解決拖欠民營企業帳款問題，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

中國發改委18日表示，將會同有關部門和地方進一步細化實化舉措，解決企業急難愁盼、重大共性問題。發改委相關負責人介紹，接下來將與有關方面一道繼續下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠企業帳款問題。

對於中國再次召開高規格民營企業座談會，習近平於會中發表講話，中國證券 界人士認為，此舉是向外界釋出支持民企的正面訊號，去除政策不確定性，有望提升市場風險偏好。國盛證券首席經濟學家熊園認為，此次座談會更強烈展示穩定民營經濟的政策決心，市場可進一步留意3月中國全國兩會發展。