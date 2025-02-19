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習肯定民營穩經濟 瑞銀：結束整頓科技業 學者憂再被拋棄

中國新聞組／北京19日電
中國國家主席習近平（右）與華為創辦人任正非握手。（取材自央視新聞）
中國國家主席習近平（右）與華為創辦人任正非握手。（取材自央視新聞）

中國國家主席習近平17日出席民營企業座談會，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，中國自2018年以來再辦（高規格）民企座談會，反映科技行業重要性，顯示科技和民營部門在推動未來經濟方面具重要作用，習談話也肯定民營經濟成就，這亦象徵科技行業整頓的結束。但有學者表示，一旦經濟穩定，民營企業家會再被拋棄。

本報系聯合報報導，據瑞銀發布，針對「A股市場新年新敘事及其影響」，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，中國國產大模型DeepSeek（深度求索），因其用較低的成本達到同類世界領先大模型的水準，使中國創新重回全球投資者視野。預計未來中國資本市場將在支持科技創新和產業轉型升級中，發揮更大的作用。

孟磊指出，科技類股在A股總市值中的比率在過去十年不斷攀升，目前已達21%。同時，與人工智慧主題關聯度較高的領域如電腦、汽車、電子等產業，在春節後迎來明顯的估值提升，並推升大科技板塊成交金額占全部A股的比率至44%的歷史高點。至於宏觀政策，孟磊認為，財政赤字率的提升，帶動政府支出提高、降息降準帶來的信貸回升，均有助於提振A股市場的估值，預計中國將在3月初全國兩會上公布更多具體政策。

另據紐約時報報導，馬雲曾在2020年公開批評中國監管機構扼殺創新，之後中國政府出面干預，阻止了馬雲的螞蟻集團340億美元的首次公開募股。然而17日的座談會，過去四年基本上未在公開場合露面的馬雲出現在有習近平在場的公開場合。

香港投資公司春華資本的創始人胡祖六表示，馬雲出席座談會傳遞了一個信息，那就是「成功的民營企業家將受到尊重，而不是受到懲罰」。不過香港大學金融學教授陳志武表示，即使馬雲重返公眾視野，可能也不足以驅散揮之不去的擔憂，「中國的民營企業只是在中共需要增長或需要穩定經濟時才受到重視，」陳志武說。 「一旦經濟穩定下來，民營企業家們會再次被拋棄。」

馬雲 投資 香港

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