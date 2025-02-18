習近平喊民企大顯身手 曝「馬雲過關」背後另有深意

中國國家主席習近平17日在京出席民營企業座談會並發表重要講話。(新華社)

中國國家主席習近平 時隔多年再度召開民營企業座談會，向企業家信心喊話，稱「大顯身手正當其時」。BBC解讀，認為習近平在美中新一輪貿易戰 開打之際召開會議，時機令人玩味；馬雲 重返高規格會議，也釋出政策轉向的積極訊號。然而據新華網剪輯央視新聞畫面的視頻，習近平與多名民企負責人的發言聲音全被音樂蓋住，文字說明也僅有「習近平出席民營企業座談會並發表重要講話」，並未詳細說明具體內容。

本次民企座談會最受關注的是阿里巴巴創始人馬雲出席，過去五年，馬雲因為「砲轟監管」引發高層不滿，進而低調行事，一度長居日本，就算回中國也極少露面，他的動向也被中國民營企業家視為「政治風向球」。此次馬雲出席民企座談會，消息瘋傳網路，「馬雲已過關」成為討論熱點。

南加州大學法學教授張湖月表示，馬雲的高調參會表明監管機構對阿里巴巴的擔憂已基本解決，此前針對這一行業的整肅可能進入收尾階段。

另外，從這次列席的企業家來看，中國經濟的重點也發生變化。除了馬雲，還有騰訊CEO馬化騰、小米創始人雷軍、宇樹科技創始人王興興、DeepSeek創始人梁文鋒——不是互聯網巨頭，就是尖端創新的「小龍」。相較之下，六年多前列席發言的企業家，則大多來自傳統行業，即便是來自IT也是老牌的軟件外包公司。

彭博分析，此次座談會的規格（習近平親自主持）與陣容（涵蓋傳統與新興產業）表明，中央試圖平衡對民營經濟的支持與對「新質生產力」的培育。

民營企業座談會召開的時機也引發討論，習近平上次召開民企座談會是2018年，外部正值川普第一任期的中美貿易戰，內部盛傳「民企離場論」；而此次座談會，外有新一輪貿易戰，內部則是經歷疫情和強力監管後疲弱不堪的經濟。

2025年是中國完成「中國製造2025」計畫之時，其中新能源汽車、智能製造等都得到長足發展，從本次座談會列席名單來看，也與「中國製造2025」涉及行業契合。

外界也關注民企座談會召開是否象徵中國「國進民退」策略轉彎，BBC指出，雖然中國在多次類似會議上強調民營經濟的重要性，但新聞和數據依然展現出「國進民退」的現實。

歐洲的墨卡托中國研究中心（MERICS）分析員宋高祖（Claus Soong）表示，中國當局對經濟的控制愈來愈緊，同時過度聚焦於安全化的目標，中國的經濟增長正遵循著「國進民退」的模式，而創新經常來自民企。這種榨取式經濟增長不太可能持續。