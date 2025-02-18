杭州6小龍崛起幕後：「竹林效應」、國企經濟比重低

蛇年春晚人形機器人扭秧歌，讓其製造商宇樹科技在會後，接到許多訂單。（央視截圖）

中國科技業「杭州六小龍」崛起，成為各界焦點，這六家科技新銳包括「AI界拼多多」之稱的深度求索（DeepSeek ）、春晚扭秧歌機器人宇樹科技、爆火3A遊戲「黑神話」開發商遊戲科學等，這些公司近期爆火，也引發對於科創培育生態的議論，分析認為這與杭州資本生態呈現「竹林效應」有關，多元資本結構給創新企業提供豐富資金支持。

中國科技業「杭州六小龍」成為各界焦點，包括「AI界拼多多」之稱的深度求索（DeepSeek）、春晚扭秧歌機器人宇樹科技等。（路透）

杭州六小龍是指由杭州孵化的六家科技新貴，包括群核科技、DeepSeek、宇樹科技、遊戲科學、強腦科技及雲深處科技等。

中國經營報報導，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所副研究員端利濤認為，「杭州六小龍」的「出圈」並非短期政策的促發，而是長期創新環境優化的結果。

而為何六小龍會在杭州？中國人民大學經濟學院教授聶輝華分析，杭州工業基礎稍顯薄弱，國有經濟比重較低，民營經濟權重比較高，發展空間大。在民營經濟有優勢的領域，比如輕資產的高科技領域發展較快。

值得注意的是，除DeepSeek未開放融資 ，群核科技有多輪融資外，其他四小龍都受到杭州相關資本支持。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為，杭州資本既有阿里戰投、螞蟻金服等產業資本，也有銀杏谷、元璟等專注硬科技的基金，還有大量民間資本。

公開資料顯示，經營3D雲端設計平台「酷家樂」的群核科技經多輪融資，融資金額從數百萬美元到超1億美元不等，投資 方包括IDG資本、順為資本、紀源資本、高瓴資本等知名投資機構，其曾計劃赴美上市，但由於考量市場環境改變，近期遞表申請赴港上市，建銀國際及摩根大通為聯席保薦人，計劃集資2至3億美元。

成立於2014年、開發「黑神話．悟空」遊戲的遊戲科學共經歷了天使輪、戰略投資和A輪融資，參與投資的機構包括紅杉中國、高瓴資本、騰訊投資、五源資本，投後估值人民幣100億元。

成立於2016年的宇樹科技在2024年初完成了B2輪融資，融資金額近人民幣10億元，投資方包括老股東深創投、美團、金石投資、源碼以及中國互聯網投資基金等。杭州科創基金、創新基金等也在2022年參與該公司四輪融資。

雲深處科技成立於2017年，也仰賴杭州資本接力投資，自2018年以來，杭州科創基金旗下兩檔參股子基金、杭州科創基金直接投資了該公司；中國腦機接口佼佼者的強腦科技成立於2018年，融資上則於2022年得到杭州科創基金第一筆早期投資，之後再由杭州創新基金接力。

另據港媒報導，蛇年春晚上機器人扭秧歌的表演，掀起大眾對人形機器人興趣。據說生產該型人形機器人的宇樹科技訂單已火速爆滿，最貴一款要價人民幣65萬元（約8.9萬美元）。

可以模仿人類動作行為的人形機器人，是中美AI較量的另一領域。美國國會報告曾指出，中美AI頭部企業正競相構建人形機器人所需的軟硬體體系，中國試圖在本土機器人市場創新，以擺脫對非中企技術依賴。稍早亦有報導稱，中國國產人形機器人已迎來量產元年，多間企業宣布開始量產。

杭州宇樹科技有限公司的Unitree G1人形智能體。（新華社）

●何謂「竹林效應」

竹林透過強大根系，不斷向外延伸，拓展到更多領域。死去的竹子，進一步發達了根系，進而源源不斷的催生新竹筍，保持竹林活力，這就是「竹林效應」。