不甩網友罵「翻牆」 毛寧在X發影片 宣傳中國科技飛躍

中國外交部新聞司司長、外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）

就在中國國家主席習近平參加民營企業家座談，表達政府對科技行業支持的決心之際。外交部發言人毛寧16日在社群平台X（前稱推特）發布影片，並配文稱「The Future Is Now 未來已來」，片中宣傳中國的科技飛躍，包括嫦娥6號月背採樣返回、和人工智慧DeepSeek 等。

來源：通視

毛寧在X平台上發布的約1分鐘影片，分為4個部分：分別是探索、遠征、聯通、智能。該段影片16日也發布在「外交部發言人辦公室」微信 公眾號上。

其中，「探索」展示嫦娥6號月背採樣返回、天眼太空望遠鏡FAST發現脈衝星數量突破1000顆等；「遠征」展示新型兩棲攻擊艦四川艦、雪龍號破冰船、大洋鑽探船「夢想號」、及南極科研站「秦嶺」；「聯通」展示時速超過400公里、全球最快的高鐵列車CR450，深中通道開通，及世界最長的高速公路隧道天山勝利隧道貫通；「智能」展示大疆無人機、宇樹科技的機器狗、人工智能DeepSeek。

毛寧1月15日升任中國外交部新聞司司長，10日她在X平台開設新帳號，還陸續貼出外長王毅 在慕尼黑安全會議上致詞的全文連結等。有網友留言質疑毛寧「翻牆」違法，也有網友問為何他們不能自由上X平台。