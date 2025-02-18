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「哪吒2」再創紀錄 進全球票房榜前9 超越「侏儸紀世界」

中國新聞組／北京18日電
「哪吒2」全球票房一路狂飆。（取材自南方+）
「哪吒2」全球票房一路狂飆。（取材自南方+）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（下稱「哪吒2」）氣勢無法擋，據燈塔專業版最新數據，「哪吒2」累計票房（含預購）達121.23億元（人民幣，下同，約16億美元），超越「侏儸紀世界」（Jurassic World）的121.20億，擠進全球票房第九位，進逼第八名的「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）。

綜合央視等媒體報導，「哪吒2」自1月29日在中國上映以來好評不斷，觀眾直呼畫面精采、劇情感人，票房一路狂飆；2月14日在北美地區上映後，預售票房和排片量創下當地近20年華語影片紀錄，觀眾瘋繳「哪吒稅」（Nezha tax），更助長總票房水漲船高。

中國網友狂刷「哪吒2」，有人瘋狂到看了31次，海外觀眾也沒被文化隔閡影響，許多人看到哭。在全球瘋哪吒的熱潮下，截至17日，「哪吒2」票房衝上121.23億元，成為首部擠進全球票房榜前九的亞洲電影。此前，「哪吒2」已連續創造多項紀錄，躍居全球動畫電影票房榜TOP2，更是中國電影史上首部全亞洲票房破百億的作品。

從「魔童」到票房神話，哪吒憑啥這麼火？在中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授范敏看來，「哪吒2」在延續前作「我命由我不由天」內核的同時，又有自我認同、價值實現、親情友情等多元化的主題表達。「不論是大主題還是小主題的探討，都緊扣當下社會熱點。」

范敏續說，片中角色塑造同樣豐富立體。例如，申公豹因親人申小豹到訪，內心溫情的一面被喚醒；誤以為龍族屠殺陳塘關的哪吒雖然滿腔憤怒，也要先拯救舊友敖丙；各類小妖的形象也都生動鮮活。這使得片中人物故事得以與觀眾形成情感共振。

「哪吒2」中角色數量是第一部的三倍，且新老角色均進行全面「翻新」：建模更精緻，皮膚質感更真實。此外，影片特效鏡頭近2000個，主創團隊達4000餘人。片中有一場陳塘關大戰的打戲，時長約1分鐘，分鏡畫了半年之久。

「我們做動畫的心態是寧缺毋濫。」導演餃子說，「觀眾給了我們做第二部的機會。隨隨便便端上桌，不符合我們的追求。我們相信，觀眾不會拒絕有誠意的作品。」

「哪吒2」在北美上映後，爛番茄網站觀眾口碑已開啟，反映觀眾電影滿意度的爆米花指數目前達99%。許多觀眾在爛番茄上發表了五星級評論，表示「絕對推薦，每一秒都喜歡」，在IMDb網站上，「哪吒2」也獲得8.3高分。

「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)

餃子

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