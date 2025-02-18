中泰緬聯手剷電騙「毒瘤」 遣返700中國公民 毋須審查

中國公安部部長助理劉忠義（右）16日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。（取材自X平台）

為打擊電信網路詐騙，中國公安部部長助理劉忠義近日率團「直搗」緬甸 電詐集團聚集地妙瓦底，並前往克倫邊防軍（BGF）軍營探望獲釋的數百名受害者。緬方近期已控制、收容超過千人，其中約700名為中國公民，計畫昨日送往泰國 後陸續移交中方；緬甸邊防軍更承諾，數天內徹底剷除電詐和人口販運，據報至少將有7000人透過泰國移交給相關國家。

綜合媒體報導，劉忠義16日率團抵達泰國曼谷，隨後搭乘航班前往美索縣，進入緬甸妙瓦底考察。

緬甸國家管理委員會新聞資訊組17日表示，緬、中、泰三國高級官員抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，加快推進遣返非法入境 緬甸的外籍人員。泰國公共電視台（PBS）報導，被解救的中國公民由中國政府接收，從妙瓦底經陸路口岸進入泰國湄索後，直接由中國包機送回國內，毋須接受泰國當局依法審查。

根據通報，今年1月30日至2月16日期間，緬方發現大量經鄰國非法入境的外國人，緬甸克倫邊防軍（BGF）和民主克倫佛教軍（DKBA）已審查控制了1030人，三國聯合工作組正進行身分識別、詳細調查等工作。其中，有約700名是中國公民，這些人計畫昨日送往泰國後，陸續移交中方。

克倫邊防軍頭號人物索奇督（Saw Chit Thu）17日召開記者會承諾，本月內掃清中國人在妙瓦底經營的網賭電騙等產業。索奇督原計畫與劉忠義會晤，但最後未現身。

劉忠義在考察過程中表示，中國官方將按照去年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場，以接回中國公民。泰國達府移民局稱，以泰方接收能力，每日最高不超過500人，後續遣返行動需中緬泰三方協調，以確保有序轉移。

另據中國駐緬甸大使館17日發布，中駐緬大使馬珈和劉忠義一行，已分別與緬甸副總理兼外交部長丹穗、內政部長吞吞楠舉行會談。中方表示，願和緬泰等周邊國家積極展開雙多邊合作。緬方稱，將和中方等相關鄰國加強協調，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。

對上述進展，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國正和泰國、緬甸等國積極展開雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電詐毒瘤。

此前，隨中國演員王星被綁事件後，中、泰施壓下，泰媒上周報導，緬甸妙瓦底地區的武裝力量高級指揮官決議，逮捕、驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，並通過泰緬第二友誼橋向泰方移交。