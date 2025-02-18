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湖南祭出11政策措施 強化中非經貿交流

中國新聞組／北京18日電
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根據湖南省商務廳、財政廳近日聯合印發「高質量建設中非經貿深度合作先行區的若干政策措施（試行）」，圍繞支持對非貿易便利化服務體系建設、對非貿易投資高質量發展、提升金融服務水平、強化中非經貿交流促進四方面提出11條政策措施。

中新社報導，根據相關政策措施，湖南將真金白銀支持企業在非洲建設和運營輸華產品檢驗檢測實驗室、公共海外倉，鼓勵企業擴大自非進口、深化對非產能合作、開展新型易貨貿易，支持企業赴非洲參展，設立對非業務總部。例如：對每個實驗室給予不超過150萬元（人民幣，下同，約20萬美元）一次性獎補，對進口企業給予不超過1000萬元的分檔獎勵。　

湖南省提出，聯合中國國家和省級投資平台以及社會資本力量，設立中非經貿深度合作服務基金，著力培育中非跨境產業鏈，深化在新能源、新材料、裝備製造、大宗農產品及食品、能源礦業、醫械醫藥、倉儲物流、跨境電商等領域的合作。 　　

2021年至2024年，湖南對非貿易額年均增長14.3%。2024年，湖南在非洲啟動40多個產業投資項目，涵蓋農產品加工、園區建設、汽車製造等。

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