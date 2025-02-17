中國公安部長助理赴緬交涉 擬包機押解涉電騙人員

中公安部部長助理劉忠義16日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。（社群平台X截圖）

緬甸 克倫邊防軍向泰國 移交妙瓦底涉電騙及人口販賣等犯罪嫌犯事件有新進展。據泰國媒體報導，中國公安部部長助理劉忠義昨日帶團赴緬甸妙瓦底，劉忠義表示，中國政府將按照2024年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場，預計首批500名至600名涉電騙人員將於近日通過泰國轉運回國。

香港文匯報報導，消息人士透露，劉忠義抵達緬甸後，先後與緬甸內政部長、當地官員了解並討論妙瓦底中國籍涉電騙園區嫌疑人移交泰國並押解回國的流程。最新消息稱，緬甸克倫邊防軍（BGF）和民主克倫佛教軍（DKBA）此前已成功控制並甄別至少1000名相關人員，其中逾半數為中國公民。這些中國公民將通過泰緬友誼2號大橋進入泰國，通過國家級移交機制處理，並隨後交由中國押解回國。

目前緬甸政府已整理水溝谷（Shwe Kokko）地區的中國公民名單，準備向泰國移交。這些人員包括電信詐騙團夥成員以及人口販賣受害者，他們將成為本次首批被集中移交泰國的人員。

據報導，消息人士稱，早前泰國方面已在著手建立相關人員的信息庫，中方也已提前向泰方提交約3700名涉電信詐騙和人口販運的嫌疑人名單。這些被移交的相關人員，將在入境泰國時接受生物特徵掃描，並接受身分證件的檢查。泰方也將藉此建立相關信息庫，加強後續對電信詐騙和人口販運人員的打擊工作。

據了解，2月14日克倫邊防軍以領導人蘇奇督名義向泰國防部長及負責守衛達府邊境 的負責人發函，表示將會從妙瓦底通過泰緬友誼2號大橋向泰國移交500名相關嫌疑人。泰緬兩國官員於15日提前接洽相關行動方案。