我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

微信也接入DeepSeek了 騰訊證實：正式進行灰度測試

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過灰度測試（Gray Testing）接入DeepSeek-R1。（路透）
中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過灰度測試（Gray Testing）接入DeepSeek-R1。（路透）

中國AI新創公司DeepSeek開發的AI模型轟動全球，中國企業紛紛接入應用，最新一個實例是，中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，也正透過灰度測試（Gray Testing）接入DeepSeek-R1。有網友形容此一合作是強強聯手、「AI國民級應用的王炸組合」。

陸媒15日晚間報導，微信的「搜一搜」功能正在測試接入DeepSeek-R1。微信接入DeepSeek的入口在微信首頁上方的搜索框，點開會出現「AI搜索」功能入口，目前為灰色測試狀態中，僅部分人可以看到。點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

其中，「深度思考」標示為「由DeepSeek-R1模型經過長思考而提供的更全面地回答」。通過它搜索時，會展示思考推理的流程。若未顯示該入口，說明暫未覆蓋到用戶的帳號，需耐心等待後續開放。

另外，微信的功能介紹頁面顯示，產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用，寫下：DeepSeek系列開源大模型由深度求索（DeepSeek）公司提供，特此鳴謝深度求索公司與DeepSeek開源社區對大模型開源及相關研究的貢獻。

對於這一合作，騰訊相關人士回應證實，微信搜一搜在調用騰訊自身研發的大模型「混元」豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。

澎湃新聞報導，業內人士認為，微信此番接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜尋。透過微信AI搜索，可以整合公眾號文章、視頻號、小程序服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、視頻號長短視頻等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現，對於騰訊而言，無疑將進一步提升平台內部的生態效率。

廣州日報報導，目前騰訊多款產品已接入DeepSeek。2月13日，騰訊AI助手「騰訊元寶」完成更新，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面，即可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。另外，騰訊雲AI代碼助手ima也接入了滿血版DeepSeek-R1模型。

DeepSeek AI 微信

上一則

因應DeepSeek競爭壓力 中國科技企業動作頻頻

延伸閱讀

中逾15家央國企擁抱DeepSeek 專家不喜反憂：有副作用

中逾15家央國企擁抱DeepSeek 專家不喜反憂：有副作用
被DeepSeek打臉…字節跳動自我檢討「動作太慢」

被DeepSeek打臉…字節跳動自我檢討「動作太慢」
DeepSeek啟示錄 中拚AI自主化

DeepSeek啟示錄 中拚AI自主化
AI見人說人話？中韓文問DeepSeek「泡菜起源」2套答案

AI見人說人話？中韓文問DeepSeek「泡菜起源」2套答案

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話