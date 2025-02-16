王毅在慕安會演講勝范斯？ 被指「中美位置互換了」

中國外長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問。(新華社)

自俄烏戰爭爆發後，慕尼黑安全會議(簡稱慕安會)的上賓總是美國，中國則因和俄羅斯關係受到歐洲大部份國家質疑。不過有分析指出，在這次慕安會上，相較美國副總統范斯 批評歐洲國家的演講引發的「心寒」效應，無論在外長演講內容和時程，人氣和角色等方面，中國外長王毅 都「略勝一籌」，顯示中國地位提升，反而是范斯戰狼上身，被形容是中美位置互換了。

王毅14日出席第61屆慕安會並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。環球時報引述與會的中國人民大學歐盟 研究中心主任王義桅表示，他觀察今年中國外長演講的相關安排有兩處明顯變化：

一是今年僅三位人士受邀進行演講，除中方外，還有歐盟委員會主席范德賴恩和美國副總統范斯，其他國家政要則是參與小組討論；第二，今年中國外長的演講時間提前至開幕首日，讓中國與美國、歐洲同處重要時段，受關注程度明顯提升。

梳理近年慕尼黑會議中國專場的安排，2021年因疫情因素因此發表視頻講話，此外的2020年、2021年、2022年、2023年與2024年「中國專場」均被安排在第二天舉行，今年則被提前至首日。王義桅稱，前述變化充分表明中國的重要性日益凸顯，同時歐洲也渴望聆聽中國聲音。

另一位現場參會的上海外國語大學歐洲研究教授姜鋒引述現場一位歐盟高官說法稱，中國在發出和平的聲音，這在國際關係愈來愈複雜的時刻非常必要，希望中國堅持。

姜鋒行前表示，今年慕尼黑會議，歐洲對自己安全的焦慮不降反增，一方面對於解決安全問題團結起來信心不足，另外歐洲各國對內政事務自顧不暇。

而就在此時，范斯在慕安會首日演講卻多是批評歐洲國家。據香港01分析，歐洲的政治領袖們原本預料范斯會就歐洲國家的國防預算、烏克蘭等問題作出指向性的談話，豈料范斯一上來卻是「戰狼」般教訓歐洲國家什麼是民主，讓在場歐洲與會者震驚和心寒。

而接著在「中國專場」發表演講的王毅，發言長度只及范斯的40％，即便王毅提出包括「中國主張大小國家一律平等」、「應尊重國際法治」等四點主張，全都在暗批美國，但與會者剛聽完范斯的說教，對於王毅提出的主張，相對接受度較高。

這可從場人士還觀察看出，范斯演講完後台下反應冷清，沒有人和他交談，王毅發言後不僅有較大較多的掌聲，還有多國外長主動上前圍住王毅，和王毅熱鬧聊了約五分鐘，兩人獲得的待遇差別很大，甚至連「戰狼」角色似乎都在一場演講之後互換了。