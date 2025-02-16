王毅談烏戰 樂見美俄達和談共識 迄今中方最高層級回應

中國外長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問。(路透)

俄烏戰爭持續至今近3年，以美國為首的西方國家經常質疑中國透過中俄油氣貿易以支持俄羅斯 ，中國外交部長王毅 反問，如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口，保障14億多中國民眾的需求？對於如何結束俄烏戰爭，王毅稱，中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。

這是迄今為止中國最高層級官員談論美俄和談以結束俄烏戰爭的回應。此前，中國外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會中回應相關問題時表示，「中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話」，並重申中國勸和促談的立場。

綜合媒體報導，王毅當地時間14日出席慕尼黑安全會議，出席「中國專場」發表主旨演講並回答現場提問。

針對所謂中方透過中俄油氣貿易支持俄羅斯的疑問，王毅表示，中國和俄羅斯互為兩大鄰國，有著漫長邊界。兩國從過去的曲折經驗中汲取教訓，探索建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的新時代全面戰略協作夥伴關係。

他說，中俄之間有著正常的經貿往來。試問，如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口，保障14億多國中國民眾的需求？

他提到，中國是全球最大的能源消耗國，而俄羅斯作為鄰國，可以通過陸地通道快速將能源運輸到中國，這一優勢其他國家無法超越；而且某種程度上，俄羅斯比歐美更值得「信賴」。此外，俄羅斯被制裁後，印度通過轉口俄油再加工，仍向歐洲輸送大量成品油，西方對這類「曲線交易」視若無睹，卻對中俄正常貿易橫加指責。

回答關於中國在解決烏克蘭 危機的立場時，王毅說，對於世界上的爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上也是一樣。中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。從危機爆發的第二天起，中方就希望對話協商解決。

王毅強調，任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄所達成的和平共識。同時我們期待所有當事方和利害關係人都能適時參與到和談的進程中來。

他表示，戰事發生在歐洲大地，歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲的長治久安。