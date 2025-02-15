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談及電動車加稅 王毅喊話德總理：為解決經貿磨擦發揮作用

記者陳宥菘／即時報導
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德國總理蕭茲（右）15日在慕尼黑會見中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)
德國總理蕭茲（右）15日在慕尼黑會見中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

德國總理蕭茲15日在慕尼黑會見中國外交部長王毅。王毅表示，中方讚賞德方在歐盟對中國電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。據中國外交部新聞稿稱，蕭茲表示，希望盡快妥善解決電動車等摩擦問題，「德方反對保護主義，不贊同打關稅戰。」

根據中國外交部網站，王毅指出，當前單邊主義、保護主義抬頭，但世界走向多極化勢不可擋。作為戰略夥伴，中德、中歐更應加強團結、協調與合作，堅持自由貿易，實踐多邊主義，維護聯合國權威。

王毅表示，德國是具有全球影響力的歐洲大國，中方樂見德國在多極格局中發揮重要作用，願同德方深化全方位合作，推動雙邊關係向前向好發展，維護全球和平穩定，為動盪不安的世界提供更多確定性。中德雙方應加強優勢互補，深化務實合作。

就歐盟對中國電動車加稅議題，王毅表示，中方讚賞德方此問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。蕭茲則表示，德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本著建設性態度，盡快妥善解決電動車等摩擦問題，共同維護自由貿易體制。

歐盟去年10月29日宣布，對中國進口電動車加徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最終達45.3%。其後雙方展開多輪磋商，仍未就「最低價格承諾」方案達成協議。

據中方發布，蕭茲還說，德方高度重視對中關係，願同中方加強各層級交往和對話溝通，深化雙多邊戰略合作。

雙方也就烏克蘭危機交換了看法。王毅表示，中歐在推動和平解決烏克蘭危機上目標方向一致，有必要探討建構均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，達成持久和平協議，實現歐洲長治久安。中方願與德國等相關各方保持溝通，繼續為勸和促談發揮建設性作用。

訪德期間，王毅還與德國最大在野黨基督教民主聯盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）等會見。

王毅 電動車 德國

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