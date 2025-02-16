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中製人形機器人迎量產元年 領先全球、規模上看千億元

中國新聞組／北京16日電
2025年將成為中國人形機器人量產元年。（取材自央視網）
2025年將成為中國人形機器人量產元年。（取材自央視網）

春晚舞台上扭秧歌的機器人讓觀眾久久難忘，也等同宣示中國人形機器人的「智能」被給予了更高期待，產業有望迎來量產元年，在量產道路上完成「從0到1」的加速奔跑。央視報導，2024年中國人形機器人市場規模達27.6億元（人民幣，下同，約3.8億美元），並有望在2030年成長為千億元市場，已成為全球領先的生產國。

在長三角有座全球首個異構人形機器人訓練場，這裡訓練場集結了百餘台、來自11家不同品牌、不同結構的人形機器人，分別做著各式各樣的訓練，可以說是人形機器人正式「打工」前的培訓「技校」，更能有效降低技術發展的投入成本，解決基礎設施的重複建設問題。

在一家人形機器人企業，裝配人員正以模塊化生產方式進行機器人組裝，一台人形機器人的組裝調試僅需一周時間。從不到1米的玩具機器人到身高2.3米的工業機器人，該公司目前已自主研發了數款人形機器人產品，其中2025年量產規模最大的是一款1.7米的機器人。

企業普遍認為，2025年將是中國人形機器人的量產元年，產業正以超線性的速度突破臨界點，完成從0到1量產道路上的加速奔跑，相關產業鏈更「多點開花」。

人形機器人訓練場集結了不同企業的產品。（取材自央視網）
人形機器人訓練場集結了不同企業的產品。（取材自央視網）

據了解，人形機器人所屬的具身智能產業鏈主要包括上游基礎硬件、中游系統集成、整機開發，以及下游應用場景，而在產業鏈的各個環節都在開足馬力跑出「加速度」，要共同做大機器人市場。

關節不僅是機器人的物理運動支點，也是機電一體化技術的集大成體現。一家機器人關節生產企業的負責人表示，一個人形機器人通常需要用到約40個關節，輕量化、精細度是關節產品的重要指標。

不僅是上游的關節製造、中游的電網機器人整機開發，產業鏈下游的商業應用也吸引了眾多企業布局。杭州一家機器人研究院負責人表示，造出身體只是第一步，距離一個擁有聰明「大腦」的機器人還有一段不短的距離。僅僅是一個簡單的「倒牛奶」動作，就需要採集近100條高質量數據進行模型訓練，而現實中千差萬別的杯子以及不同的擺放位置，則意味著學習量將成倍增加。

中國人形機器人產業快速發展。（取材自央視網）
中國人形機器人產業快速發展。（取材自央視網）

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