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王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強

中國新聞組／北京15日電
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王毅說，他引用的幾句中國古話可能翻譯起來不容易，要媒體記者找DeepSeek來幫一幫忙。（視頻截圖）
王毅說，他引用的幾句中國古話可能翻譯起來不容易，要媒體記者找DeepSeek來幫一幫忙。（視頻截圖）

中共中央政治局委員、外交部長王毅14日在第61屆慕尼黑安全會議致辭並回答現場提問時引用了多句中國古話。王毅說，這幾句話可能翻譯起來不容易，要外媒記者可以找DeepSeek來幫一幫忙。中國媒體實測，DeepSeek花27秒就給出兩個英譯版本和出處背景。中國網友樂得喊外交部長現場給外媒安利DeepSeek，「傷害力不大，侮辱性極強」，「這就是文化自信」。

據極目新聞報導，王毅在「中國專場」談到中美關係時表示，中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話：「天行健，君子自強不息」。中國還有句話說得很形象，「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾西東南北風，我自泰然處之，巋然不動。

王毅說，這幾句話可能翻譯起來不容易，可能又會出來很多翻譯的版本，大家可以相互切磋，也可以找DeepSeek來幫一幫忙。 

極目新聞就請來了近來轟動全球的中國國產AI大模型DeepSeek幫忙。對於「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」，DeepSeek用時27秒，給了兩種版本的英文翻譯：

1.直譯與意譯結合版

Let them be strong, the gentle breeze brushes the mountain ridge ; Let them be fierce, the bright moon shines over the mighty river.

2.文學化意譯版

No matter how strong they are, like the breeze caressing the hills ; No matter how fierce they act, like the moon lighting the river.

DeepSeek還進行文化背景補充：此句源自金庸小說「倚天屠龍記」，是「九陽真經」的口訣，比喻面對外界壓力時保持內心堅定與超然，如清風明月般不受干擾。王毅曾引用此句，類比中國在複雜國際局勢中的從容態度。

關於「天行健，君子自強不息」，DeepSeek也給出了兩個版本的翻譯：

1.直譯保留意象版

As Heaven moves with vigor, the nobleman strives tirelessly to strengthen himself.

2.哲理化意譯版

The cosmos thrives in ceaseless motion; the wise cultivate themselves without rest.

據DeepSeek，此句出自「周易·乾卦」，是儒家「天人合一」思想的凝練表達：「天行健」：宇宙運行剛健不息，象徵自然法則的永恆性與生命力。「君子自強不息」：人應效法天道，通過不斷自我完善實現精神境界的提升。

王毅的說法逗樂許多中國網友，紛紛留言：「太強了哈哈哈，我送大家全套教程」，「哈哈哈哈外交部長現場安利DeepSeek」，「就跟那個好自為之，翻譯過來感覺不是一個意思了」，「對，以後就給他們拽文言文，自己翻譯去」，「王部長又說出了凝聚中華文化精髓的『漢語言壓縮包』」，「傷害力不大，侮辱性極強」，「王外長年輕的時候沒少看武俠，九陽真經口訣真熟啊」，「這就是文化自信，我說我的，你們聽不懂也得聽著自己悟」。

DeepSeek 王毅 中共

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