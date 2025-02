王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強

王毅說,他引用的幾句中國古話可能翻譯起來不容易,要媒體記者找DeepSeek來幫一幫忙。(視頻截圖)

中共 中央政治局委員、外交部長王毅 14日在第61屆慕尼黑安全會議致辭並回答現場提問時引用了多句中國古話。王毅說,這幾句話可能翻譯起來不容易,要外媒記者可以找DeepSeek 來幫一幫忙。中國媒體實測,DeepSeek花27秒就給出兩個英譯版本和出處背景。中國網友樂得喊外交部長現場給外媒安利DeepSeek,「傷害力不大,侮辱性極強」,「這就是文化自信」。

據極目新聞報導,王毅在「中國專場」談到中美關係時表示,中國人從來不信邪、不怕鬼,新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話:「天行健,君子自強不息」。中國還有句話說得很形象,「他強任他強,清風撫山崗;他橫任他橫,明月照大江」。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾西東南北風,我自泰然處之,巋然不動。

王毅說,這幾句話可能翻譯起來不容易,可能又會出來很多翻譯的版本,大家可以相互切磋,也可以找DeepSeek來幫一幫忙。

極目新聞就請來了近來轟動全球的中國國產AI大模型DeepSeek幫忙。對於「他強任他強,清風撫山崗;他橫任他橫,明月照大江」,DeepSeek用時27秒,給了兩種版本的英文翻譯:

1.直譯與意譯結合版

Let them be strong, the gentle breeze brushes the mountain ridge ; Let them be fierce, the bright moon shines over the mighty river.

2.文學化意譯版

No matter how strong they are, like the breeze caressing the hills ; No matter how fierce they act, like the moon lighting the river.

DeepSeek還進行文化背景補充:此句源自金庸小說「倚天屠龍記」,是「九陽真經」的口訣,比喻面對外界壓力時保持內心堅定與超然,如清風明月般不受干擾。王毅曾引用此句,類比中國在複雜國際局勢中的從容態度。

關於「天行健,君子自強不息」,DeepSeek也給出了兩個版本的翻譯:

1.直譯保留意象版

As Heaven moves with vigor, the nobleman strives tirelessly to strengthen himself.

2.哲理化意譯版

The cosmos thrives in ceaseless motion; the wise cultivate themselves without rest.

據DeepSeek,此句出自「周易·乾卦」,是儒家「天人合一」思想的凝練表達:「天行健」:宇宙運行剛健不息,象徵自然法則的永恆性與生命力。「君子自強不息」:人應效法天道,通過不斷自我完善實現精神境界的提升。

王毅的說法逗樂許多中國網友,紛紛留言:「太強了哈哈哈,我送大家全套教程」,「哈哈哈哈外交部長現場安利DeepSeek」,「就跟那個好自為之,翻譯過來感覺不是一個意思了」,「對,以後就給他們拽文言文,自己翻譯去」,「王部長又說出了凝聚中華文化精髓的『漢語言壓縮包』」,「傷害力不大,侮辱性極強」,「王外長年輕的時候沒少看武俠,九陽真經口訣真熟啊」,「這就是文化自信,我說我的,你們聽不懂也得聽著自己悟」。