因應川普挑戰？路透：習近平將晤馬雲等民企科技領袖

路透披露習近平可能在17日舉行民營企業座談會。圖為2018年11月1日習近平主持召開民營企業座談會，與民營企業家交流。(新華社)

路透披露，中國國家主席習近平 預計17日主持召開一場民企座談會，意在提振民營企業信心，與會者包括阿里巴巴創辦人馬雲 、騰訊的馬化騰、小米 的雷軍等科技產業袖，報導指出，此舉凸顯中國企業目前面臨的諸多挑戰，包括美國總統川普領導下中美緊張局勢升級，以及中國國內經濟成長放緩。

報導引述五位匿名消息人士說法，預料習近平會鼓勵民企在美中科技戰下，在國內及國外擴大生意。預計將有20到30位中國大型科技公司的創辦人和CEO參加這次會議，包括阿里巴巴聯合創始人馬雲、中國科技巨頭騰訊董事會主席馬化騰、小米執行長雷軍，以及機器人公司宇樹科技的創始人王星星可能會出席此次會議，而華為一位高層預計也將參與其中。

此次座談會召開正值DeepSeek模型興起，引起全球對中國科技創新能力的關注，以及中美貿易關係愈發緊張之際。中國國務院新聞辦公室、阿里、騰訊、華為、小米及宇樹科技尚未回應。

這場座談會顯示中國民間企業所面臨的重重挑戰，包括美國總統川普就任後美中關係再度緊繃，及其經濟問題。美國之音報導，沉寂多年的馬雲可能很快會在中國官方場合露面，參加一個習近平主持的民營企業家會議。這顯示，面臨經濟困境習近平，迫不得已要尋求馬雲這些民間「能人」的幫助。

近幾年習近平強調「共同富裕」，表示民營企業應該「富裕有愛心」更要「愛國」，他的言論被認為是不鼓勵部分產業的過度行為，此外，從去年9月以來，中國當局為刺激經濟，推出一系列經濟刺激措施，包括發行數萬億元的政府債券，但這些措施似乎並沒有讓經濟明顯的起色。

至於曾經叱吒風雲的馬雲，自從螞蟻集團在2020年首次公開募股（IPO）遭當局叫停後，就從公眾眼前消失。他當年在一場演講中批評中國監管體系而引發當局不滿，馬雲的商業王國和科技產業當時遭到監管單位的打壓，他的退出象徵中國私營部門的命運翻轉。

馬雲淡出，阿里巴巴跌入谷底，中國民企黃金時代終結。隨後，騰訊、滴滴、百度等幾乎所有知名的科技企業都遭到不同程度的調查和處罰。習近平對中國科技行業的這一番整頓可能是引發中國經濟嚴重衰退的主要因素之一。

有報導指出，馬雲出席這場計畫中的座談會，可能可以提振企業的信心。

另據界面新聞報導，中國國務院國資委正在籌備組建一家新央企，名為「國家數據集團」，將整合能源、交通、金融、醫療、工業等關鍵領域的國家級數據資源，同時引入人工智慧等技術構建安全的數據交易機制。