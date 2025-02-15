馬雲閃現杭州、長沙頻露面 阿里將與蘋果合作

馬雲(右)現身長沙縣的盒馬鮮生萬象匯店。(取材自微博)

沉寂多時的阿里巴巴創辦人馬雲 ，近期動作頻頻。本周他被爆現身杭州阿里總部和長沙盒馬門店，早前也曾公開大談人工智能 。近期阿里屢傳AI 相關消息，包括與美國蘋果公司合作為中國版iPhone提供AI功能，並聲稱自研的AI新模型超過Deepseek等。

上海證券報報導，馬雲11日在集團CEO吳泳銘陪同下現身阿里杭州園區，他身穿黑色夾克，向員工揮手及拜年，期間到訪「閒魚」辦公區，又到智能信息事業群等辦公區「掃樓」。前日又有湖南長沙網友稱，在當地阿里旗下的盒馬鮮生超市門店「偶遇」馬雲。

據報導，盒馬成立於2015年，是阿里巴巴集團旗下的日用品及生鮮新零售平台，打造了「盒馬鮮生」及「盒馬X會員店」等業態。目前，盒馬在長沙擁有11家門店。

報導稱，自從2016年1月首家盒馬鮮生上海金橋店開業以來，盒馬持續拓店，目前盒馬全國總門店數已接近430家。據粗略計算，盒馬過去一年里合計開出約70家門店，創造了五年來最快擴張速度。

此外，阿里與AI相關的消息頻傳。近日市傳阿里巴巴將與蘋果公司合作，開發面向中國iPhone用戶的人工智能，消息已獲阿里巴巴主席蔡崇信確認。