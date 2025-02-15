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馬雲閃現杭州、長沙頻露面 阿里將與蘋果合作

中國新聞組╱北京15日電
馬雲(右)現身長沙縣的盒馬鮮生萬象匯店。(取材自微博)
馬雲(右)現身長沙縣的盒馬鮮生萬象匯店。(取材自微博)

沉寂多時的阿里巴巴創辦人馬雲，近期動作頻頻。本周他被爆現身杭州阿里總部和長沙盒馬門店，早前也曾公開大談人工智能。近期阿里屢傳AI相關消息，包括與美國蘋果公司合作為中國版iPhone提供AI功能，並聲稱自研的AI新模型超過Deepseek等。

上海證券報報導，馬雲11日在集團CEO吳泳銘陪同下現身阿里杭州園區，他身穿黑色夾克，向員工揮手及拜年，期間到訪「閒魚」辦公區，又到智能信息事業群等辦公區「掃樓」。前日又有湖南長沙網友稱，在當地阿里旗下的盒馬鮮生超市門店「偶遇」馬雲。

據報導，盒馬成立於2015年，是阿里巴巴集團旗下的日用品及生鮮新零售平台，打造了「盒馬鮮生」及「盒馬X會員店」等業態。目前，盒馬在長沙擁有11家門店。

報導稱，自從2016年1月首家盒馬鮮生上海金橋店開業以來，盒馬持續拓店，目前盒馬全國總門店數已接近430家。據粗略計算，盒馬過去一年里合計開出約70家門店，創造了五年來最快擴張速度。

此外，阿里與AI相關的消息頻傳。近日市傳阿里巴巴將與蘋果公司合作，開發面向中國iPhone用戶的人工智能，消息已獲阿里巴巴主席蔡崇信確認。

與此同時，上月29日，阿里雲「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max發布。官方消息指，新模型展現出極強的綜合性能，在多項公開主流模型評測基準上錄得高分，表現幾乎全面優於GPT-4o、DeepSeek-V3等此前備受讚譽的大模型。

馬雲在檔口駐足。(取材自微博)
馬雲在檔口駐足。(取材自微博)

AI 馬雲 人工智能

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