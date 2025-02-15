關係才回暖…軍機南海互槓 澳稱違規放照明彈 中控惡人告狀

澳洲空軍與解放軍在南海又傳出不專業接觸的消息。圖為澳洲P-8海上巡邏機。(取材自澳洲國防部網站)

近一年才與中國恢復正向關係的澳洲 ，日前在南海與中解放軍 機發生摩擦。澳方指控解放軍殲16戰機與澳洲皇家 空軍Ｐ-8海神式偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，前者近距離釋放照明彈；中國國防部則強調，「澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀」，其堅決向澳方提出嚴正交涉。

中國國防部發言人張曉剛14日回應，2月11日澳方在南海蓄意對中國侵權挑釁，還惡人先告狀，散布虛假敘事，「我們堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉」。

此前澳洲國防部13日發布聲明指，澳洲政府就解放軍飛機發生的不安全和不專業的互動，向北京政府表達了擔憂。

聲明提到，2月11日，澳洲皇家空軍(RAAF)一架P-8A海神海上巡邏機在南海進行例行海上監視巡邏時與一架解放軍空軍殲16戰鬥機發生了不安全和不專業的互動。強調，解放軍空軍飛機在澳洲皇家空軍P-8A飛機附近發射了照明彈。這是一項不安全且不專業的操作，對飛機和人員構成了風險。

澳方表示，澳洲國防軍(ADF)人員沒有受傷，澳洲皇家空軍P-8A也沒有受到損害。澳洲期待包括中國在內的所有國家以安全和專業的方式運作軍隊。並稱幾十年來，澳洲國防軍一直在該地區進行海上監視活動，並遵守國際法，行使在國際水域和空域的航行和飛越自由權。

中國外交部發言人郭嘉昆13日就此事回應指，「澳大利亞軍機未經中方允許，蓄意侵闖中國西沙群島領空，侵犯中國主權，危害中方國家安全。中方採取驅離措施，正當合法，專業克制。中方已就此向澳方提出嚴正交涉，要求澳方停止侵權挑釁，停止破壞南海和平穩定」。

公開資料顯示，2022年澳洲也曾指控解放軍飛機在南海向澳洲的P-8飛機釋放「金屬薄片」，當時也引起雙方紛爭。