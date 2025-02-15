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川普倡削減一半軍費 中國：美應優先表率

中國新聞組╱北京15日電
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美國總統川普14日示，希望與俄羅斯和中國重啟核武限制談判，最終期待3國同意將龐大的國防預算削減一半。中國外交部回應，美國軍費開支占全球軍費的40%，美方應該在削減軍費優先作出表率。

北京日報報導，中國外交部發言人郭嘉昆14日主持例行記者會表示，全世界公認，美國、俄羅斯擁有超過全球90%的核武器，核裁軍必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不受減損等基本原則。「美俄作為擁有最大核武庫的國家，理應切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造必要條件。」

他並稱，中國奉行不首先使用核武器的政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水準，不與任何國家搞軍備競賽。中方願與各方一道，堅定支持以聯合國為核心的多邊軍控機制，為維護國際和平與安全作出貢獻。

針對削減軍費，郭嘉昆說，2024年，美國軍費開支占全球軍費的40%，是世界第一軍費大國，超過排在其後8個國家的軍費總和。美國2025年度國防授權法案進一步將軍費支出提升至約8950億美元。「美方宣導美國優先，就應該在削減軍費方面優先作出表率。」

他宣稱，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是占國內生產總值的比重，占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等，都是比較低的。事實已經並將繼續證明：「中國有限的國防支出，完全是捍衛國家主權、安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要」。

俄羅斯 美國優先 預算

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