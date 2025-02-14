王毅：中國人不信邪不怕鬼 若美執意打壓將奉陪到底

中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。(歐新社)

據中國外交部網站，中國外交部長王毅 當地時間14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答了現場提問。針對中美關係的問題，王毅表示，中國已準備好依照互相尊重、和平共處、合作共贏這三項原則與美方建構可持續的雙邊關係，如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，我們必將奉陪到底。

王毅表示，中國對美政策保持著穩定性和連貫性，不會輕易翻烙餅，反映了大國的戰略定力和國際信譽。我們的政策就是習近平 主席提出的三個原則，互相尊重、和平共處、合作共贏。

首先他說，中美社會制度不同，這是各自人民的選擇，想要改造甚至顛覆對方是不切實際的。正確的態度就是互相尊重，這是中美交往的前提。

他表示，和平共處更是理所當然，中美兩個大國總不能衝突起來，否則世界就要遭殃，還是要加強對話，增進理解，建立信任。合作共贏是因為國際社會期待中美合作，全球挑戰需要中美攜手應對，這也是中美兩國應承擔的國際責任。

王毅強調，中方已經準備好依照這三原則，同美方建構穩定、健康、可持續的雙邊關係，找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道，希望美方同中方相向而行。但如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，我們必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊欺凌行徑，必將堅決捍衛中國的國家主權、民族尊嚴和正當發展權利。

他說，中國這樣做，也是為了維護國際公平正義，為了維護國際關係基本準則。中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。

王毅說，中國有句古話：「天行健，君子自強不息」。中國還有句話說得很形象，「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。

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