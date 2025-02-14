緬甸解救261電詐園「豬仔」 泰將調查自願或受害

緬甸妙瓦底2月12日向泰國移交261名電騙園區被解救人員。(取材自央視新聞)

演員王星被拐賣事件後，中泰雙方施壓下，緬甸 詐騙園區背後的軍事力量，允大規模向泰國 移交華商群體和相關人員，涉及1萬人。相關宣示後，緬甸12日先行向泰移交261名從電騙園區被解救的「豬仔」，包括中國公民17人。261人當天乘船渡過一條邊界小河後，被送到泰國邊境 湄索以南約30公里處的朴帕縣，泰國當局將調查這批人的背景，釐清他們是人口販運的受害者，還是自願到詐騙園區工作。

香港文匯報報導，泰國皇家陸軍表示，12日下午出動100名士兵，以及逾10輛貨車，從緬甸接收該261名懷疑被困詐騙園區的外國人，當中過半來自埃塞俄比亞，除了17名中國人，還包括15名馬來西亞人和16名菲律賓人。

泰國傳媒公開片段顯示，緬甸克倫邦帕亞松如多個用作電騙中心的建築，近日已經清空。泰國傳媒引述邊境消息指，現時仍有逾1.7萬名受害者被困緬甸詐騙園區，包括大約1萬名中國人。

泰國當局將調查這批人的背景，預計需時最多一個月。泰國副總理普坦透露，緬甸還會釋放約7000人，泰方將和相關國籍國聯絡，盡快將接收到的人員接回。同時，緬甸政府已與各國大使館聯絡，商討遣返事宜。

普坦稱，控制妙瓦底地區的緬甸邊防軍（BGF），已決定嚴厲打擊在妙瓦底鎮活動的黑幫，其中大多數來自中國。BGF指揮官決定利用泰國作為通道，將這些黑幫成員引渡回中國。

中國最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅13日表示，據統計，2024年1月至11月，中國檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪6.7萬餘人，同比上升58.5%。 2023年7月至2024年11月，內地檢察機關已依法及時批捕集中遣返涉騙人員4萬餘人，起訴2.9萬餘人，並依法對「緬北明家跨境犯罪集團案」提起公訴。