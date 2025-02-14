奧特曼怕OpenAI輸、壓力大 DeepSeek建議可以這麼做

OpenAI執行長奧特曼自曝，為了不讓OpenAI被超越，每天都焦慮。（取材自X平台）

中國AI 新創公司DeepSeek 橫空出世，引發全球關注，OpenAI 執行長奧特曼自曝，「為了不讓OpenAI被超越，每天都有壓力」，他還計畫與DeepSeek領導層會面，透露願意與中國合作。有媒體要求這款中國AI分析奧特曼的焦慮，DeepSeek不但從正反兩面猜測奧特曼想和自家高層會面的意圖，還對OpenAI的未來提出建言。

另一方面，美媒示警，DeepSeek的成功證明美國一味阻止競爭很難跟上創新步伐，專家更直言，十年後人們回首往事時會意識到，如今試圖限制其他國家發展快速計算的能力，是多麼「異想天開」。

綜合觀察者網、新浪科技等媒體報導，奧特曼近日在最新一期「泰晤士報」科技播客節目中提到，他對於DeepSeek的出現並不意外，且未來類似的情況會愈來愈多。他也坦言為了不讓OpenAI被超越，「每天都有壓力」，唯一避免被超越的唯一辦法，就是「每天醒來都為此擔憂」。

有媒體就奧特曼的說法詢問DeepSeek怎麼分析，DeepSeek表示，這反映了當前人工智能領域競爭的激烈程度和OpenAI的戰略調整，奧特曼與DeepSeek的會面「既是對競爭對手的重視，也是OpenAI戰略調整的試探」，並從正反兩方面猜測意圖：積極的方向是「合作與學習」，消極的方面是「競爭中的博弈」。

除此之外，DeepSeek還建議OpenAI在快速疊代技術的同時，必須重建內部共識，並探索更靈活的開源策略，以應對日益多元化的市場競爭。

DeepSeek為全球帶來科技震撼，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，儘管美國政府近年來不斷收緊晶片出口管控，試圖以此遏制中國人工智能發展，但Deepseek的成功卻表明，單純阻止競爭很難跟上創新的步伐。有美國業內人士指出，限制措施並非贏得對華競爭的有效手段，美國應專注研發更出色的人工智能產品，而非把精力耗費在阻止對手的發展上。

布魯金斯學會非常駐高級研究員約翰・維拉塞諾（John Villasenor）更直言，「十年後，當我們回首往事時就會意識到，2020年代中期的美國政府試圖限制150個國家發展快速計算的能力，是有多麼異想天開。」