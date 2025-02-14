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美前國務卿賴斯示警：中基礎研究投資 10年內超美

中國新聞組／北京14日電
DeepSeek掀起中美技術角力的新戰場，美國前國務卿萊斯撰文表示，當今技術競爭已成為高風險的地緣政治戰場。（新華社）
DeepSeek掀起中美技術角力的新戰場，美國前國務卿萊斯撰文表示，當今技術競爭已成為高風險的地緣政治戰場。（新華社）

中國AI新創公司DeepSeek掀起美中角力新戰場，美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）最新撰文示警，雖然目前美國對基礎研究資助金額較多，但中國投資成長速度是美國的六倍，依照此趨勢，中國基礎研究投資將在十年內超過美國。

香港01引述該文章指出，DeepSeek引發了從矽谷到華盛頓的深度恐慌，一家由幾百名本土工程師組成、名不見經傳的公司所發布的前沿AI模型，能力卻可與美國最優秀科技公司的產品相媲美。

而DeepSeek開源模型的發布和廣泛採用除了讓市場震動，更突顯了全球人才競爭的緊迫性，並引發一些人質疑，美國科技公司花費數以十億計美元購買晶片並建造數據中心，究竟是修建了一條「競爭力護城河」還是一道「馬奇諾防線（Maginot Line）」？

文章強調，這一刻是比賽的開始，而不是結束。美國面臨的挑戰遠遠超出工程領域，技術、經濟和地緣政治正以新的方式相互交織，把握未來需要了解未來。當今美國面臨的主要外交政策挑戰是利用新興技術，並比對手更快、更好地理解它們的影響，保持美國在創新方面的領導地位對國家經濟和安全至關重要。

美國前國務卿萊斯撰文表示，當今技術競爭已成為高風險的地緣政治戰場。（路透資料照片...
美國前國務卿萊斯撰文表示，當今技術競爭已成為高風險的地緣政治戰場。（路透資料照片）

賴斯表示，美國基礎研究的引擎並沒有像其應該的那樣運轉，政府有能力對基礎研究進行大規模、高風險投資，但相關聯邦資金僅為20世紀60年代的三分之一。美國2022年的「晶片與科學法」本應通過大幅增加基礎研究經費來扭轉這一趨勢，但隨後在預算談判中大幅增加的資金被取消。

她警告，美國目前對基礎研究的資助仍比中國多，但中國的投資增長速度是美國的六倍，如果目前的趨勢繼續下去，中國的投資將在十年內超過美國。

針對DeepSeek加劇科技創新競爭，賴斯認為，「政策制定者」不僅僅是政府官員，更包括科學家、工程師、投資者和高管人員，華盛頓需要重新制定流程：包括從哪裡獲得情報到誰參與進來，再到吸納更廣泛的決策者等。

投資 DeepSeek 晶片

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