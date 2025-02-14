王毅晤英相 低調重啟戰略對話 分析：關係解凍新跡象

英國外交大臣拉米（左）會晤中國外長王毅。（路透）

中國外長王毅 昨在倫敦與外交大臣拉米會面，重啟兩國2018年後中斷的戰略對話，隨後會見了英國首相施凱爾 。施凱爾請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，並表示期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。外媒分析稱這是英中關係解凍新跡象。不過由於中國駐英使館遷建新館等議題仍延燒，英方未安排記者會也沒發聲明，對王毅此行刻意低調處理。

據中國外交部網站今凌晨消息，施凱爾當地時間13日在倫敦會見到訪的王毅。施凱爾表示當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。王毅則表示，中英要加強戰略溝通、增進理解互信。但中方發布的消息未提及雙方會面是否涉及施凱爾今年計畫訪問中國及烏克蘭情勢等問題。

此前，王毅先會見了英國外交大臣拉米。據自由亞洲電台報導，王毅表示，「希望通過此次對話，我們能夠在兩國領導人達成共識的領域取得具體進展」。拉米則表示，期待這次會面可以討論雙邊經濟合作及英國國安的重要議題，強調英國將繼續和中國進行「穩健而具建設性」的討論；不過英國也會和中國討論「意見不一致的問題」，指英國在某些情況下有重大擔憂。

對於這些「意見不一致的問題」，拉米在社交平台發帖，指二人除討論中東和俄烏局勢外，英國也繼續「挑戰」中國，從壹傳媒創辦人黎智英被囚禁，到人權、香港，以及中國對英國議員的「不公平制裁」問題都有提到。

而在兩人會面的同時，十幾名在英華人到中國大使館 外示威，他們拿著印有王毅肖像的自製海報，要求中國政府釋放政治犯，高喊「結束獨裁統治！言論自由！民主中國！尊重人權！停止迫害！」，並稱王毅是「戰狼總教頭」，反對他到訪英國。

英國國會議員和多個人權組織也向拉米施壓，上議院議員奧爾頓說，拉米必須清晰地告訴王毅，只要中國的人權惡行仍然存在，只要英國議員仍被中國制裁，英國就不會批准中國的「超級大使館」規畫，也不可能有正常的英中關係。

法廣報導指出，英國政府目前正在對英中關係進行「審計」，但結果將延遲出爐。在這一背景下，王毅與拉米昨於倫敦重啟第十次「中英戰略對話」，有分析人士認為這是英中關係解凍的新跡象。

不過王毅和拉米這次會談，英方並未安排聯合記者會，在王毅訪英前也幾乎沒有發表公開聲明，同時拒絕證實中國關於兩國將重啟長期擱置的「戰略對話」的聲明。美國之音引述觀察人士說，很明顯，英國政府正在為全面調整對華關係做準備，但又因這次訪問引發爭議而做出低調處理。