中英戰略對話達六共識 王毅：支持建構歐洲安全架構

13日中國外交部長王毅在倫敦同英國外交大臣拉米舉行第十次中英戰略對話。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站，當地時間13日，中國外交部長王毅 在倫敦同英國外交大臣拉米舉行第十次中英戰略對話。雙方就下一步雙邊交往合作的路線圖雙方達成了包括英國能源、科技及教育三位部長訪華，以及兩國進行金融務、人工智慧合作在內的六項共識。

雙方達成的共識包括：一是英國能源安全和淨零排放大臣訪華並舉行中英能源對話。二是英國科學、創新與技術部長訪華並舉辦中英科技創新合作聯委會會議。三是英國教育大臣訪華並舉行中英教育部長諮詢。四是加速籌備舉行中英經貿聯委會、衛生、產業合作等機制性對話。五是打造金融服務、清潔能源、人工智慧合作亮點。六是深化全球治理、發展夥伴、因應氣變、網路安全等合作。

不過，美國政媒《POLITICO》獨家披露唐寧街10號正在擬定首相施凱爾 於今年下半年訪問中國的計畫。但上述六點共識中卻隻字未提施凱爾於今年內訪華的訊息。

消息顯示，在這次已睽違七年的戰略對話中，王毅也深入闡述了中方在台灣、香港等議題上的立場。

雙方並就烏克蘭 危機深入交換了看法。王毅全面闡釋中方立場，強調中方始終以習近平 主席提出的「四個應該」為根本遵循，呼籲「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」，形勢發展變化印證了中方主張的合理性和建設性。中方樂見一切致力於和談的努力，支持建構均衡、有效、永續的歐洲安全架構，最終實現歐洲的長治久安。中方願同包括歐方在內的各方一道，繼續為此發揮建設性作用。

13日中國外交部長王毅在倫敦同英國外交大臣拉米舉行第十次中英戰略對話。 (中國外交部網站)

雙方也就中東局勢等問題交換了看法。

王毅表示，去年11月，習近平主席和史塔默首相成功會晤，為中英關係改善發展明確了方向，注入了動力。兩國各領域交往與機制性對話相繼重啟，合作成果逐步顯現，提振了社會各界信心，也向世界傳遞了正面訊號。

他說，事實證明，中英加強對話合作是正確的選擇，符合雙方利益，順應世界大勢。中英制度、歷史、文化不同，有些差異和分歧很正常，關鍵在於建立客觀理性認知，以相互尊重態度，加強對話溝通。中方視英方為重要戰略夥伴，願落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，規劃好下階段高層交往，深化各領域務實合作，推動雙邊關係在新的一年展現新氣象。

王毅說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國80週年。中英同為安理會常任理事國，當前形勢下應展現大國擔當，實踐多邊主義，支持自由貿易，推動政治解決熱點問題，共同促進世界和平與穩定。

拉米表示，英中關係十分重要。當前國際局勢中各種挑戰增多，英中作為安理會常任理事國和全球性大國，有必要加強戰略溝通，共促進全球和平穩定。繼施凱爾首相去年底同習近平主席成功會晤以來，英中在財金等領域對話合作取得積極進展。英方致力於發展長期穩定、成熟、有力的對華關係，願同中方加強高層交往，並進行建設性對話及各領域務實合作。

雙方就下一步雙邊交往的路線圖達成了共識，同意加強各層級交往，深化人文交流，增進相互理解，繼續推動《巴黎協定》全面有效落實，助力各自綠色轉型。