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滿滿中式浪漫… 中登月服命名「望宇」、月球車「探索」

中國新聞組／北京13日電
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中國計畫在2030年前實現載人登月，目前，載人登月任務已全面啟動實施，各項工作進展順利。圖為中國載人登月任務構想圖。（取材自央視新聞）
中國計畫在2030年前實現載人登月，目前，載人登月任務已全面啟動實施，各項工作進展順利。圖為中國載人登月任務構想圖。（取材自央視新聞）

中國計畫在2030年前實現載人登月，載人登月任務已全面啟動。載人航天辦公室昨公布消息，去年開始的載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱徵集活動已結束，經專家遴選評審，選出滿載著中式浪漫的名字，其中，登月服最終命名為「望宇」，載人月球車最終命名為「探索」。望宇登月服和探索載人月球車都已全面進入初樣研製階段。

來源：CCTV

據大公報報導，中國載人月球探測工程將在2030年前實現載人登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力，開展較大規模的空間科學實驗，初步規畫了月球科學、月基科學和資源勘查利用三個領域九大方向的科學目標。

目前，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設正穩步推進。去年，官方通過公開徵集，將新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器命名為「攬月」。昨天再揭曉登月服命名為「望宇」，載人月球車命名為「探索」。

至此，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服和探索載人月球車均已有了寓意深遠的中文名稱，並正開展初樣產品生產和相關地面試驗，而保障上述生產試驗的一批地面設施設備已建成並投入使用。

在乙巳年元宵節，登月服和載人月球車獲得命名，具有鮮明的中國特色、時代特色和文化特色。「望宇」寓意遙望宇宙、探索未知，與執行空間站飛行任務的「飛天」艙外服相呼應，寓意在實現飛天夢想、建成「太空家園」之後，中國載人航天踏上了登陸月球、遙望深空的新征程，也傳遞中國發展航天事業始終為構建人類命運共同體做貢獻的堅定立場。

「探索」寓意對未知世界的探索實踐，鮮明體現月球車將助力中國人探索月球奧秘的核心使命與應用價值，與「探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國」的航天夢高度契合，彰顯中國載人航天勇攀高峰、不懈求索的創新精神。

探索載人月球車需在月面10公里範圍內靈活移動，搭載科學儀器，助力月球資源勘查與月基研究，重約200公斤，可搭載2名航天員，配備導航與通信系統。

望宇登月服需應對月球表面的真空、極端溫度（-180℃至130℃）、月塵及輻射等複雜環境，以輕量化、小型化、高安全可靠性為目標，突破多項關鍵技術（如綜合防護系統、人服協同能力等）；上肢裝飾帶融合「飛天」飄帶的飄逸與傳統鎧甲的硬朗，象徵剛柔並濟的中國哲學；下肢裝飾帶採用火箭尾焰造型，呼應「一飛沖天」的設計理念。

中國載人登月任務演示畫面。（取材自央視新聞）
中國載人登月任務演示畫面。（取材自央視新聞）
中國登月服去年9月公月，最終命名為「望宇」。(新華社)
中國登月服去年9月公月，最終命名為「望宇」。(新華社)

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