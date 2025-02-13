巴拿馬退出一帶一路後 秘魯錢凱港料成川普下個目標

巴拿馬在川普政府施壓後，宣布退出以中國主導的「一帶一路」，學者認為，川普下一個針對中國的目標可能是秘魯的錢凱港。圖是位於秘魯首都利馬以北的錢凱港於2024年11月14日開港。（新華社）

巴拿馬在美國川普 政府施壓後，宣布退出中國的「一帶一路 」倡議，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，川普一上任就施重手明確表達高度重視「自家後院」安全問題，壓縮中國在拉丁美洲的一帶一路，「肯定還有下一步」，秘魯錢凱港可能是下個目標。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由中國國企航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，並持有港口6成股權和獨家經營權，為「一帶一路」在南美洲的標誌性項目。

中國國家主席習近平去年11月到秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議，與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式出席錢凱港開港儀式。

新加坡聯合早報報導，美國軍事圈早已擔憂中國可能藉錢凱港在西半球打造軍事存在；川普當選後，其團隊一名前國安官員就主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵六成關稅。

朱鋒分析，川普政府認為中國透過全球商業基礎設施的投資 不斷擴大影響，不僅削弱美國對部分地區的傳統控制，還瓜分美國的商業利益，所以硬把經濟問題說成對美構成安全威脅，把中國在拉美的經貿基建投資定義為在拉美地緣政治的擴張。

朱鋒指出，「經濟安全化、安全利益化」的對華政策，或是川普重要的中國政策方向，「中美戰略競爭正進入一個新階段」，他認為中國還是要繼續保持低調，不要跟美國對抗衝突。