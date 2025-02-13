我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

全球3成產品來自中國 德媒：中若只賣玩具 全球都開心

中國新聞組／北京13日電
今年央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌。（央視畫面截圖）
今年央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌。（央視畫面截圖）

德媒援引德意志銀行近日分析報告稱，歷經30年的發展，目前中國已經占據了全球生產總份額的32%。而在30年之前，中國也才僅占不足5%而已。如此龐大的全球生產份額，導致美國總充川普不得不採取行動，遏制中國，防止中國成為新型超級大國。德媒據此評論，「如果中國（在全球生產中）的主導地位僅限於玩具、紡織品甚至是筆記本電腦和智能手機，就不會引起擔憂了。」

觀察者報導，「商業內幕」德國版引述報告內容寫道，「中國向高附加值先進製造業邁進的速度和規模」，正日益引發西方國家的關注。

「30年前，西方國家及其盟國控制著全球近四分之三的製造業。今天，他們加起來的份額還不到一半，而中國的份額已經比美國翻了一番。」德意志銀行的策略師里德（Jim Reid）寫道。

報導指出，直到20世紀末，中國在很大程度上仍被隔絕於全球經濟之外。2001年，中國加入世界貿易組織（WTO）後，「全球化的黃金時代自此開啟」。

報告強調，中國一直在向價值鏈上游迅速移動，從紡織業起步，如今已涉足尖端科技領域。

德意志銀行敦促人們重視的三個例子，分別是：全球有一半以上的工業機器人是在中國安裝的；中國在船舶製造業占據主導地位，出口市場份額達80%，生產能力是美國的200多倍；中國安裝的5G基站數量據估計約有400萬個，而陸地面積相近的美國只有約10萬個。

網易號「藍星雜談」分析，德媒這番「中國若只賣玩具，全世界都會很開心」的評論，實際上是整個西方世界對中國評價的一個縮影而已。一直以來，歐美都認為，自身經濟的逐步衰弱，是因為「被中國搶奪了高端產業」。如果中國還能回到生產幾億件襯衫，然後向歐美購買一架大型民航客機的年代，那自己就能繼續坐享其成。

德國 5G 川普

上一則

滿滿中式浪漫… 中登月服命名「望宇」、月球車「探索」

下一則

美智庫：全球頂尖AI人才 半數產自中國高校

延伸閱讀

23歲華人精神病患 刺死63歲室友掀關注

23歲華人精神病患 刺死63歲室友掀關注
紐約皇后區庇護所發生命案 華男刺死室友

紐約皇后區庇護所發生命案 華男刺死室友
NBA／愛德華火力大爆發狂轟41分 送巫師7連敗

NBA／愛德華火力大爆發狂轟41分 送巫師7連敗
NBA／懷特末節技壓愛德華 綠衫軍3分險勝灰狼

NBA／懷特末節技壓愛德華 綠衫軍3分險勝灰狼

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？