今年央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌。（央視畫面截圖）

德媒援引德意志銀行近日分析報告稱，歷經30年的發展，目前中國已經占據了全球生產總份額的32%。而在30年之前，中國也才僅占不足5%而已。如此龐大的全球生產份額，導致美國總充川普 不得不採取行動，遏制中國，防止中國成為新型超級大國。德媒據此評論，「如果中國（在全球生產中）的主導地位僅限於玩具、紡織品甚至是筆記本電腦和智能手機，就不會引起擔憂了。」

觀察者報導，「商業內幕」德國 版引述報告內容寫道，「中國向高附加值先進製造業邁進的速度和規模」，正日益引發西方國家的關注。

「30年前，西方國家及其盟國控制著全球近四分之三的製造業。今天，他們加起來的份額還不到一半，而中國的份額已經比美國翻了一番。」德意志銀行的策略師里德（Jim Reid）寫道。

報導指出，直到20世紀末，中國在很大程度上仍被隔絕於全球經濟之外。2001年，中國加入世界貿易組織（WTO）後，「全球化的黃金時代自此開啟」。

報告強調，中國一直在向價值鏈上游迅速移動，從紡織業起步，如今已涉足尖端科技領域。

德意志銀行敦促人們重視的三個例子，分別是：全球有一半以上的工業機器人是在中國安裝的；中國在船舶製造業占據主導地位，出口市場份額達80%，生產能力是美國的200多倍；中國安裝的5G 基站數量據估計約有400萬個，而陸地面積相近的美國只有約10萬個。

網易號「藍星雜談」分析，德媒這番「中國若只賣玩具，全世界都會很開心」的評論，實際上是整個西方世界對中國評價的一個縮影而已。一直以來，歐美都認為，自身經濟的逐步衰弱，是因為「被中國搶奪了高端產業」。如果中國還能回到生產幾億件襯衫，然後向歐美購買一架大型民航客機的年代，那自己就能繼續坐享其成。