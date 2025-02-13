美智庫：全球頂尖AI人才 半數產自中國高校

北京海淀新春科技廟會上，機器人向小朋友遞上其選購的年貨。（中新社）

Deepseek火爆全球、宇樹人形機器人驚艷世界、「天宮」常駐太空、076兩棲攻擊艦首艦下水命名、北斗系統服務全球……近年來，幾乎每一個領域都能看到中國科技飛速發展的人才力量。近期發布的「全球高層次科技人才態勢報告」顯示，近五年中國高層次科技人才快速增長，數量從2020年的1萬8805人升至2024年的3萬2511人，占比從16.9%躍升至27.9%，躍居全球首位。

美國智庫研究顯示，中國高校幾乎培養全球一半的頂尖AI 研究人員，成為AI人才的最大出產國。多位教育界人士表示，隨着中國教育改革不斷深化，未來中國有希望迎來AI人才的大爆發，DeepSeek 「奇才」將陸續有來。

香港大公報報導，DeepSeek爆火後，OpenAI前政策主管傑克·克拉克稱，DeepSeek「雇用了一批高深莫測的奇才」。DeepSeek創始人梁文鋒回應，「奇才」實際上「是一些Top高校的應屆畢業生、沒畢業的博四博五實習生，以及一些畢業才幾年的年輕人」。這樣一支年輕的「純國產」隊伍，上演着中國教育體系一場硬核的自我證明。

圖靈獎得主、中國科學院院士姚期智表示：「在本土AI人才培養上，從本科生到博士生展現出來的面貌均已達到世界一流水平，未來中國有希望迎來AI人才的大爆發。」美國保爾森基金會旗下的麥克羅波洛智庫的研究亦顯示，從出身的本科院校來看，中國高校幾乎培養了全球一半的頂尖AI研究人員，成為AI人才的最大出產國。

復旦大學計算機學院副教授鄭驍慶表示，中國AI層面的競爭優勢，其實就是中國人才數量上的優勢。從中國的頭部高校來看，對博士生、碩士生的培養已經比較接近於美國。「在這樣的情況之下，基礎教育、高等教育質量的提升，為國家儲備了大量的人才，能對現有的技術進行迅速的消化。」

教育部的數據印證了鄭驍慶的說法。報導稱，中共18大以來，中國高等教育已培養出1億多畢業生，其中高層次人才培養規模不斷擴大，在學研究生從172萬人增加到388萬人，畢業生中湧現了一大批國家重大工程領域領軍人才和拔尖創業人才，為提升國家整體創新實力和國際競爭力注入了強勁動力。

另外，據路透報導，美國谷歌 公司首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）稱讚了DeepSeek的工作，稱其表現極為出色。

此前，谷歌旗下AI公司DeepMind首席執行官德米斯·哈薩比斯（Demis Hassabis）也稱讚過DeepSeek的性能。哈薩比斯日前在一場活動中表示，DeepSeek是一項令人印象深刻的工作，「我認為這可能是我所見過的來自中國的最出色的作品」。