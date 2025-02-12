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馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

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馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

記者林宸誼／即時報導
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阿里巴巴創始人馬雲近日針對最流行的人工智慧（AI）表示，AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切，真正決定勝負的是，我們為未來做了什麼真正有價值而又是與眾不同的事。（取材自快科技）
阿里巴巴創始人馬雲近日針對最流行的人工智慧（AI）表示，AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切，真正決定勝負的是，我們為未來做了什麼真正有價值而又是與眾不同的事。（取材自快科技）

阿里巴巴創始人馬雲11日意外地在杭州總部現身，他除了向員工問候「新年好」之外，還針對近日最流行的人工智慧（AI）表示，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切」，他認為，真正決定勝負的是，「我們為未來做了什麼真正有價值，而又是與眾不同的事。」

快科技報導，馬雲指出，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代，做些什麼真正有價值而又是與眾不同的事。」

他強調，「我們未來能做的，依然應該是我們過去20年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。我們要讓AI賦能我們的情懷，我們也要讓情懷賦能我們的AI。」

馬雲上一次公開露面是2024年12月的「臘八之約」，他在和鄉村老師交流中說，「接下來的10年，中國的人口結構在改變，未來的世界會被AI重塑。」

他表示，社會對鄉村教育會有新的要求，但是有一件事不會變，馬雲公益基金會將繼續投入助力鄉村教育的未來。馬雲於2024年12月8日現身螞蟻集團20周年現場。他表示，這不是為螞蟻過去的20年而來，是為了螞蟻未來的20年而來，「未來真正決定勝負的，還是為即將到來的時代做真正有價值而又與眾不同的事。我們能做的，依然應該是我們過去20年所堅持的那樣，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。」

AI 馬雲 螞蟻集團

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