馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，是否與陸方商討馬習三會受關注，圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。（聯合報系資料照片）

馬英九 基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，馬辦主任王光慈也同行，是否與陸方商討馬習三會受關注。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，此團來北京是參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季系列活動，「我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。」

朱鳳蓮12日主持國台辦例行記者會，就本報記者提問，今年適逢新加坡馬習會十周年，陸方如何看待此次大九學堂青年訪問北京，和「馬習三會」的可能性時，做出上述回應。

就蕭旭岑一行，朱鳳蓮還說，台灣青年朋友在北京將體驗冰雪運動、感受北京春節元宵民俗、參觀北京名勝古蹟和現代化科技企業等，並與大陸高校學生交流互動。我們歡迎台灣青年學生多來大陸走走看看，兩岸年輕人互學互學、共同成長。

蕭旭岑11日一行到「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」等活動。在訪團10日到14日訪問北京期間，行程還包括天壇、故宮、長城、小米汽車工廠、兩岸科創中心、泡泡瑪特等，同行的有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。