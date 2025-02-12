我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

鎖定亞洲人口味 紐約、加州好市多上架這款韓式小點

馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，是否與陸方商討馬習三會受關注，圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。（聯合報系資料照片）
馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，是否與陸方商討馬習三會受關注，圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。（聯合報系資料照片）

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，馬辦主任王光慈也同行，是否與陸方商討馬習三會受關注。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，此團來北京是參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季系列活動，「我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。」

朱鳳蓮12日主持國台辦例行記者會，就本報記者提問，今年適逢新加坡馬習會十周年，陸方如何看待此次大九學堂青年訪問北京，和「馬習三會」的可能性時，做出上述回應。

就蕭旭岑一行，朱鳳蓮還說，台灣青年朋友在北京將體驗冰雪運動、感受北京春節元宵民俗、參觀北京名勝古蹟和現代化科技企業等，並與大陸高校學生交流互動。我們歡迎台灣青年學生多來大陸走走看看，兩岸年輕人互學互學、共同成長。

蕭旭岑11日一行到「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」等活動。在訪團10日到14日訪問北京期間，行程還包括天壇、故宮、長城、小米汽車工廠、兩岸科創中心、泡泡瑪特等，同行的有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。

蕭旭岑11日接受本報採訪時說，本團是蛇年第1個訪問大陸的青年代表團，非常有意義，特別是兩岸關係陷入緊張。但他也稱，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴延慶冬奧村體...
馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴延慶冬奧村體驗滑雪運動，他受訪稱目前未規劃馬習會十周年相關活動。(記者陳政錄／攝影)
對於今年是否可能馬習三會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日僅回應，一貫支持並積極推動...
對於今年是否可能馬習三會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日僅回應，一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。(記者陳政錄／攝影)

馬英九

上一則

去年逾2000大陸客在港被捕 多涉詐騙案

延伸閱讀

率大九學堂團抵北京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待

率大九學堂團抵北京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待
商討馬習三會？馬辦率學生團訪北京

商討馬習三會？馬辦率學生團訪北京
民眾黨號召上街與司法「打對臺」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手

民眾黨號召上街與司法「打對臺」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手
參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫