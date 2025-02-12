拒馬斯克收購 奧特曼：OpenAI盼合作中國 這很重要

華爾街日報(WSJ)10日獨家報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領的投資聯盟主動提議以974億美元價格，買下研發聊天機器人ChatGPT的非營利機構OpenAI 掌控權，奧特曼 則透過馬斯克擁有的社群媒體X發文回應說：「不用了，謝謝。但如果你願意的話，我們會以97.4億元買下推特(twitter)。」奧特曼使用X平台被馬斯克改名之前的原本名稱，以97.4億元買下推特做為回覆。

每日經濟新聞報導，在法國巴黎出席人工智能行動峰會的奧特曼除再次強調「公司不賣」，並表示，「願意在人工智能領域與中國合作，並將為此盡最大努力，因為這很重要。」

據報導，馬斯克目前正與奧特曼陷入一場激烈的法律和公關戰。兩人均為2015年OpenAI的聯合創始人，該實體為非營利性質，專注於人工智能研究。奧特曼目前正嘗試把附屬機構轉型為一家傳統式的公司並且脫離原本的非營利組織。

馬斯克已向法院提起多項法律訴訟，指控OpenAI背棄其最初的非營利使命，通過設立營利性機構，並與最大投資者微軟合作，試圖主導人工智能技術的發展。

馬斯克的律師托貝羅夫1月致信加州（OpenAI總部所在地）和德拉瓦州（OpenAI註冊地）的總檢察長，要求對公司進行公開競標，以確定其慈善資產的公允市場價值。馬斯克及其他批評者認為，OpenAI可能在剝離非營利機構時低估其價值。

OpenAI則回應稱，馬斯克的法律主張毫無依據且過度擴張，並表示非營利機構將在新營利性公司中獲得公平的股份價值。該公司去年12月公布的文件顯示，馬斯克曾支持將OpenAI轉型為營利性公司，但後來因未能獲得控制權而退出。

托貝羅夫表示，馬斯克的投資財團準備匹配或超過任何更高的出價。「如果奧特曼和現任OpenAI董事會堅持將公司完全轉變為營利性企業，那麽非營利機構必須獲得公平補償，因為其領導層正奪走它對這一時代最具變革性技術的控制權。」