環時示警：美「另類」偵察機 改裝似民用飛機情蒐

墜毀前的「空中國王」比奇350小型偵察機。（取材自環球網）

日前一架美國軍方租用的飛機在菲律賓南部稻田墜毁，機上遇難者之一是美國海軍陸戰隊的電子情報分析師，因而引發外界關注。專家透露，美軍情報蒐集活動愈來愈多改由私營防務承包商負責，借助沒有美軍標識的改裝飛機在中國周邊頻繁活動，值得中方警惕。

環球時報報導，美國海軍陸戰隊官員近日發布聲明，稱事發時美國軍方承包的一架由「空中國王」比奇350小型飛機改裝而來的偵察機正在執行例行任務，「應菲律賓盟友的要求提供情報、監視和偵察支持」。飛機墜毀導致機上四人全部遇難，罹難者之一正是美國海軍陸戰隊的電子情報分析師，隸屬海軍陸戰隊第一遠征軍信息組第一無線電營。

這起墜機案也讓外界關注美軍執行偵察任務做法的改變。智庫「南海戰略態勢感知」平台數據顯示，早在2020年8月，一架同型號的偵察機就被部署到菲律賓馬尼拉機場，這款改裝的偵察機裝備有MX-15DiD紅外／可見光光電設備，可以對目標跟蹤監視，並通過衛星保密通訊鏈路將情報下傳至地面指揮所。

中國專家表示，外界通常更關注RC135偵察機、P8A巡邏機或RQ4「全球鷹」等隸屬美軍的大型偵察機，但這些偵察機目標明顯，更容易遭到警告和驅離；因此，近年來美軍愈來愈多借助私營防務承包商的改裝飛機展開偵查作業。

專家指這些改裝飛機外形與民用飛機相似，很難透過雷達特徵等常見識別手段遠程判斷，隱蔽性更強，但現代化的電子偵察設備保證了堪比大型偵察機的情報蒐集能力，再加上名義上與美軍關係不大，更適合執行特殊任務。

「南海戰略態勢感知」平台認為，美國私營防務承包商的偵察機具有專業的偵察力量，可以與駐亞太的美軍偵察力量形成有效配合和相互補充；因此對於這些看似不起眼的「不速之客」，中國更需要警惕。