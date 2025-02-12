我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

環時示警：美「另類」偵察機 改裝似民用飛機情蒐

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
墜毀前的「空中國王」比奇350小型偵察機。（取材自環球網）
墜毀前的「空中國王」比奇350小型偵察機。（取材自環球網）

日前一架美國軍方租用的飛機在菲律賓南部稻田墜毁，機上遇難者之一是美國海軍陸戰隊的電子情報分析師，因而引發外界關注。專家透露，美軍情報蒐集活動愈來愈多改由私營防務承包商負責，借助沒有美軍標識的改裝飛機在中國周邊頻繁活動，值得中方警惕。

環球時報報導，美國海軍陸戰隊官員近日發布聲明，稱事發時美國軍方承包的一架由「空中國王」比奇350小型飛機改裝而來的偵察機正在執行例行任務，「應菲律賓盟友的要求提供情報、監視和偵察支持」。飛機墜毀導致機上四人全部遇難，罹難者之一正是美國海軍陸戰隊的電子情報分析師，隸屬海軍陸戰隊第一遠征軍信息組第一無線電營。

這起墜機案也讓外界關注美軍執行偵察任務做法的改變。智庫「南海戰略態勢感知」平台數據顯示，早在2020年8月，一架同型號的偵察機就被部署到菲律賓馬尼拉機場，這款改裝的偵察機裝備有MX-15DiD紅外／可見光光電設備，可以對目標跟蹤監視，並通過衛星保密通訊鏈路將情報下傳至地面指揮所。

中國專家表示，外界通常更關注RC135偵察機、P8A巡邏機或RQ4「全球鷹」等隸屬美軍的大型偵察機，但這些偵察機目標明顯，更容易遭到警告和驅離；因此，近年來美軍愈來愈多借助私營防務承包商的改裝飛機展開偵查作業。

專家指這些改裝飛機外形與民用飛機相似，很難透過雷達特徵等常見識別手段遠程判斷，隱蔽性更強，但現代化的電子偵察設備保證了堪比大型偵察機的情報蒐集能力，再加上名義上與美軍關係不大，更適合執行特殊任務。

「南海戰略態勢感知」平台認為，美國私營防務承包商的偵察機具有專業的偵察力量，可以與駐亞太的美軍偵察力量形成有效配合和相互補充；因此對於這些看似不起眼的「不速之客」，中國更需要警惕。

上一則

公開信質疑李克強死因 新華社記者獲刑、退休待遇也取消

下一則

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

延伸閱讀

魯比歐：不能讓美國鄰近國家更依賴中國

魯比歐：不能讓美國鄰近國家更依賴中國
新聞周刊：2023年中國「間諜氣球」藏有美製偵監設備

新聞周刊：2023年中國「間諜氣球」藏有美製偵監設備
美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次

美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚