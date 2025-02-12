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馬斯克喊強化投資 但中報復美關稅 特斯拉恐淪籌碼

記者陳宥菘／綜合報導
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特斯拉上海儲能超級工廠11日在上海自貿區臨港新片區正式投產。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。（新華社）
特斯拉上海儲能超級工廠11日在上海自貿區臨港新片區正式投產。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。（新華社）

中國監管部門遲未放行特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD），分析認為，在中美爆發新一輪貿易戰之際，北京可能將特斯拉新系統准許與否作為和美國談判的籌碼，而特斯拉上海儲能超級工廠11日起投產，是否身陷中美角力？備受矚目，特斯拉執行長馬斯克日前也宣布公司願意深化對中國投資合作

華爾街日報報導，特斯拉最新的FSD系統一直未獲中國政府首肯而在中國市場發布，隨著電動車在中國普及，輔助駕駛系統已成為消費者購車關鍵因素，特斯拉曾預計中國政府今年會批准這套系統，但到目前沒有進展。

對特斯拉執行長馬斯克來說，在中國推出FSD代表著將特斯拉從電動車製造商升級為人工智慧（AI）公司。馬斯克在上個月底財報電話會議上承認FSD在中國推出面臨兩難，一方面中國政府不允許特斯拉將影片傳輸到國外用以訓練AI模型，另方面美國政府也不允許特斯拉在中國訓練FSD系統，目前特斯拉僅能使用網路上中國街道影片訓練系統。

知情人士說，考慮馬斯克與川普關係密切，即使中國政府相信特斯拉的FSD適用性，也可能會將批准FSD視為在川普第二任期地緣政治博弈的一枚棋子。

諮詢公司Automobility駐上海首席執行官羅威（Bill Russo）指出，如果幫馬斯克這個忙，卻沒有得到相應回報，就不會是個好的談判策略。

另外，特斯拉上海儲能超級工廠11日在上海臨港新片區舉行投產儀式，這是特斯拉在美國海外首座儲能工廠，規畫年產1萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40GWh，產品供應全球市場。

據港媒報導，項目不僅象徵特斯拉在中戰略進一步深化，更被視為中國新能源產業鏈升級的重要里程碑，包括儲能電池、智能裝備、綠色材料等上下游企業有望加速聚集，500億級產業鏈集群亦有望形成。特斯拉上海儲能超級工廠占地約20萬平方米，面積相當於30個標準足球場。內設焊裝、塗裝、總裝等主要製造工藝，配備了先進的自動化生產設備和管理系統。

澎湃新聞報導，上海臨港新片區黨工委副書記吳曉華表示，將創造更好的條件，助力特斯拉儲能產品開拓海內外市場，包含首先在臨港推廣使用及出口所需的港口保障。

特斯拉上海儲能超級工廠11日在上海自貿區臨港新片區正式投產。圖為投產儀式。（新華...
特斯拉上海儲能超級工廠11日在上海自貿區臨港新片區正式投產。圖為投產儀式。（新華社）

特斯拉 馬斯克 電動車

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